росія ввела санкції проти українських високопосадовців, включаючи прем'єр-міністерку Свириденко
Київ • УНН
рф запровадила економічні санкції щодо представників української влади, зокрема прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, глави Мінфіну Сергія Марченка, радника міністра оборони Олександра Кубракова та міністра економіки Олексія Соболєва. Причини цих заходів не повідомляють.
російська федерація запровадила економічні санкції щодо представників української влади. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.
Деталі
Зазначається, що під обмеження країни-агресорки, зокрема, потрапила прем'єр-міністерка України Юлія. Свириденко. Крім неї, санкції накладені на:
- главу Мінфіну Сергія Марченка;
- радника міністра оборони Олександра Кубракова;
- міністра економіки Олексія Соболєва.
Про причини відповідних заходів росЗМІ не повідомляють.
Нагадаємо
Напередодні Президент України Володимир Зеленський узгодив основні напрями подальшої санкційної роботи проти росії після зустрічі з головами МЗС, СБУ та СЗР. Він доручив виправити відсутність санкцій проти російських підприємств, задіяних у виробництві зброї, та активніше працювати з міжнародними партнерами для синхронізації санкцій.
