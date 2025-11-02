росія ввела санкції проти українських високопосадовців, включаючи прем'єр-міністерку Свириденко

$42.080.01
48.980.00
ukenru
1 листопада, 14:21 • 19140 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 35316 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 44665 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 66571 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 61659 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 39844 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 53282 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 43551 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 37383 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 36756 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 21734 перегляди
Зеленський анонсував нову зимову підтримку: пряма допомога, безкоштовні поїздки та чекапи1 листопада, 13:47 • 13677 перегляди
ЮНЕСКО включило дві українські дати до Календаря пам'ятних дат 2026–2027 роківPhoto1 листопада, 13:59 • 5134 перегляди
Це не страшно: “Мадяр” анонсував блекаути в росії1 листопада, 15:47 • 14241 перегляди
На Покровському напрямку командування рф наказало розстрілювати жінок-військових, які відмовляються йти у бій - партизани1 листопада, 16:11 • 9710 перегляди
Публікації
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 66571 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 61659 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 74689 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 66514 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 58316 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Музикант
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Дніпропетровська область
Покровськ
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 21810 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 44665 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 74689 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 46554 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 54992 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Золото
Економіст (журнал)

росія ввела санкції проти українських високопосадовців, включаючи прем'єр-міністерку Свириденко

Київ • УНН

 • 294 перегляди

рф запровадила економічні санкції щодо представників української влади, зокрема прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, глави Мінфіну Сергія Марченка, радника міністра оборони Олександра Кубракова та міністра економіки Олексія Соболєва. Причини цих заходів не повідомляють.

росія ввела санкції проти українських високопосадовців, включаючи прем'єр-міністерку Свириденко

російська федерація запровадила економічні санкції щодо представників української влади. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

Зазначається, що під обмеження країни-агресорки, зокрема, потрапила прем'єр-міністерка України Юлія. Свириденко. Крім неї, санкції накладені на:

  • главу Мінфіну Сергія Марченка;
    • радника міністра оборони Олександра Кубракова;
      • міністра економіки Олексія Соболєва.

        Про причини відповідних заходів росЗМІ не повідомляють.

        Нагадаємо

        Напередодні Президент України Володимир Зеленський узгодив основні напрями подальшої санкційної роботи проти росії після зустрічі з головами МЗС, СБУ та СЗР. Він доручив виправити відсутність санкцій проти російських підприємств, задіяних у виробництві зброї, та активніше працювати з міжнародними партнерами для синхронізації санкцій.

        Зеленський ввів санкції проти проросійських пропагандистів та виробників і постачальників російського ВПК з рф, Китаю й Ірану31.10.25, 16:19 • 3600 переглядiв

        Вадим Хлюдзинський

        ПолітикаНовини Світу
        Санкції
        Кабінет Міністрів України
        Війна в Україні
        Сергій Марченко
        Олександр Кубраков
        Юлія Свириденко
        Україна