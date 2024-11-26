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россия высылает британского дипломата: какую причину называет

россия высылает британского дипломата: какую причину называет

Киев  •  УНН

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фсб обвинила британского дипломата Эдварда Прайора в предоставлении ложной информации и подрывной разведывательной работе. Дипломату приказано покинуть Россию в течение двух недель, а британского посла вызвали в МИД рф.

россия решила выслать британского дипломата, обвинив его в шпионаже во вторник, о чем сообщила фсб рф. Это знаменует собой последний дипломатический шаг "око за око" на фоне растущей напряженности из-за войны в Украине, отмечает Politico, пишет УНН.

Детали

В заявлении фсб обвиняется британский дипломат Эдвард Прайор в "умышленном предоставлении ложной информации при получении разрешения на въезд в нашу страну, тем самым нарушая российское законодательство".

фсб также заявила, что дипломат продемонстрировал "признаки ведения подрывной разведывательной работы, которая угрожает национальной безопасности российской федерации".

На этом основании мид рф приказал ему покинуть россию в течение двух недель. Посол Великобритании в россии Найджел Кейси также был вызван в мид рф.

Немедленной реакции на эту новость от МИД Великобритании или Даунинг-стрит, 10, как указано, не поступило.

Это происходит на фоне усиления напряженности между Великобританией и россией из-за войны в Украине, указывает издание.

Удар Storm Shadow по Курской области: погиб генерал-лейтенант рф и сотни северокорейских солдат23 нояб. 2024, 13:47 • 35613 просмотров

Дополнение

В мае британское правительство выслало из Лондона российского военного атташе, обвинив его в шпионаже в пользу кремля. Сам Прайор был отправлен в россию в качестве замены шести британских дипломатов, высланных в сентябре, среди прочего, за встречи с правозащитниками и журналистами, критикующими кремль.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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