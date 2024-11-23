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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удар Storm Shadow по Курской области: погиб генерал-лейтенант рф и сотни северокорейских солдат

Удар Storm Shadow по Курской области: погиб генерал-лейтенант рф и сотни северокорейских солдат

Киев  •  УНН

 • 7588 просмотра

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В результате ракетного удара по санаторию в Курской области погибли 18 российских военных, включая генерал-лейтенанта Солодчука. Также сообщается о ранении 33 военнослужащих рф и гибели 500 северокорейских солдат.

В результате ракетного удара Storm Shadow в Курской области погибли 18 российских военных, включая генерал-лейтенанта Солодчука, были ранены 33 российских солдата и убиты 500 северокорейских солдат. Об этом сообщает Global Defense Corp со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Несколько ракет Storm Shadow поразили санаторий Управления делами президента россии в Марьино Курской области, что привело к значительным военным потерям, включая смерть высокопоставленного российского командира, согласно многочисленным источникам, сообщает Defense Express.

Атака, которая произошла 20 ноября, была направлена ​​на подземный объект и убила 18 военнослужащих, а 33 получили ранения, согласно Telegram-каналу "Досье шпиона".

Среди погибших был генерал-лейтенант Валерий Солодчук, первый заместитель командующего Ленинградским военным округом, который ранее командовал 1-м армейским корпусом так называемой "днр" в 2014 году, сообщил канал.

Генерал-лейтенант Валерий Солодчук погиб в результате удара Storm Shadow 20 ноября.

Сообщается, что в результате удара также были ранены три северокорейских военных представителя, в том числе два офицера-мужчины и женщина, изначально идентифицированная как медик. Однако источники предполагают, что она могла служить переводчиком.

По данным "Досье шпиона", среди жертв были многочисленные российские офицеры из Южного и Восточного военных округов.

В последующем инциденте 13 российских саперов, включая заместителя начальника штаба 88-й механизированной бригады, получили ранения во время попыток обезвредить неразорвавшиеся боеприпасы на месте, сообщает "Досье шпиона".

Присутствие высокопоставленных лиц во время операций по очистке после удара предполагает возможность дополнительных потерь среди старших офицеров помимо тех, о которых первоначально сообщалось.

"Присутствие столь высокопоставленных лиц во время очистки после удара может указывать на то, что потери не ограничиваются офицерами и одним генералом", — предполагает Defense Express.

ВСУ ударили по россии британскими Storm Shadow - Bloomberg20 нояб. 2024, 14:58 • 19541 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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