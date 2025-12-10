$42.070.01
7542 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
20:14 • 15751 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 30961 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
9 декабря, 18:20 • 19576 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 14760 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 35557 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 31125 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 24326 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 29756 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 54590 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Россия усиливает удары по гражданским объектам, не демонстрируя намерения достичь мира - представитель ЕС в ООН

Киев • УНН

Киев • УНН

 4 просмотра

Постоянный представитель ЕС Ставрос Ламбринидис заявил, что Россия наращивает удары по Украине, разрушая инфраструктуру и атакуя гражданских. Он подчеркнул, что агрессор не демонстрирует стремления к миру, а ЕС продолжит дипломатические усилия.

Россия усиливает удары по гражданским объектам, не демонстрируя намерения достичь мира - представитель ЕС в ООН

Россия не демонстрирует никакого намерения достичь мира в Украине, вместо этого усиливая свои удары по гражданским объектам. Об этом во время заседания Совета безопасности ООН заявил постоянный представитель Европейского Союза Ставрос Ламбринидис, сообщает УНН.

Детали

По его словам, Россия продолжает вести захватническую войну со все большей интенсивностью, не демонстрируя никаких признаков серьезного стремления к миру.

Россия наращивает свои удары, цинично разрушая энергетическую инфраструктуру с приближением зимы, а также ударяя по гражданским: женщинам, детям, гуманитарным работникам

- сказал дипломат.

Он подчеркнул, что "тот, кто стремится к миру, так не поступает".

Это - действия агрессора, решительно настроенного силой колонизировать независимого члена ООН

- подчеркнул Ламбринидис.

Он добавил, что ЕС продолжит свои дипломатические усилия по достижению мира, вместе с США и другими партнерами, и призвал Совбез ООН оказывать максимальное давление на "единственное государство, которое открыто нарушает" резолюцию № 2774 ООН, в которой содержится призыв к немедленному установлению мира в Украине.

Напомним

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Украина не на базаре, чтобы торговать собственным суверенитетом и территориями, добавив, что Москва получит "дырку от бублика", а не капитуляцию Украины.

россия добьется целей "сво" в любом случае, вопрос лишь в том, каким способом – небензя в ООН09.12.25, 19:55 • 2326 просмотров

Вадим Хлюдзинский

