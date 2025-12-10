Россия усиливает удары по гражданским объектам, не демонстрируя намерения достичь мира - представитель ЕС в ООН

Россия не демонстрирует никакого намерения достичь мира в Украине, вместо этого усиливая свои удары по гражданским объектам. Об этом во время заседания Совета безопасности ООН заявил постоянный представитель Европейского Союза Ставрос Ламбринидис, сообщает УНН.

Детали

По его словам, Россия продолжает вести захватническую войну со все большей интенсивностью, не демонстрируя никаких признаков серьезного стремления к миру.

Россия наращивает свои удары, цинично разрушая энергетическую инфраструктуру с приближением зимы, а также ударяя по гражданским: женщинам, детям, гуманитарным работникам - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что "тот, кто стремится к миру, так не поступает".

Это - действия агрессора, решительно настроенного силой колонизировать независимого члена ООН - подчеркнул Ламбринидис.

Он добавил, что ЕС продолжит свои дипломатические усилия по достижению мира, вместе с США и другими партнерами, и призвал Совбез ООН оказывать максимальное давление на "единственное государство, которое открыто нарушает" резолюцию № 2774 ООН, в которой содержится призыв к немедленному установлению мира в Украине.

Напомним

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Украина не на базаре, чтобы торговать собственным суверенитетом и территориями, добавив, что Москва получит "дырку от бублика", а не капитуляцию Украины.

