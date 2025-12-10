$42.070.01
росія посилює удари по цивільних об'єктах, не демонструючи наміру досягти миру - представник ЄС в ООН

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Постійний представник ЄС Ставрос Ламбрінідіс заявив, що росія нарощує удари по Україні, руйнуючи інфраструктуру та атакуючи цивільних. Він наголосив, що агресор не демонструє прагнення миру, а ЄС продовжить дипломатичні зусилля.

росія посилює удари по цивільних об'єктах, не демонструючи наміру досягти миру - представник ЄС в ООН

росія не демонструє жодного наміру досягти миру в Україні, натомість посилює свої удари по цивільних об’єктах. Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявив постійний представник Європейського Союзу Ставрос Ламбрінідіс, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, росія продовжує вести загарбницьку війну з усе більшою інтенсивністю, не демонструючи жодних ознак серйозного прагнення миру.

росія нарощує свої удари, цинічно руйнуючи енергетичну інфраструктуру із наближенням зими, а також вдаряючи по цивільних: жінках, дітях, гуманітарних працівниках

- сказав дипломат.

Він підкреслив, що "той, хто прагне миру, так не чинить".

Це - дії агресора, рішуче налаштованого силою колонізувати незалежного члена ООН

- підкреслив Ламбрінідіс.

Він додав, що ЄС продовжить свої дипломатичні зусилля із досягнення миру, разом зі США й іншими партнерами, і закликав Радбез ООН чинити максимальний тиск на "єдину державу, яка відкрито порушує" резолюцію № 2774 ООН, у якій міститься заклик до негайного встановлення миру в Україні.

Нагадаємо

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Україна не на базарі, щоб торгувати власним суверенітетом, і територіями, додавши, що москва отримає "дірку від бублика", а не капітуляцію України.

Вадим Хлюдзинський

