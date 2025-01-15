россия усилила контроль над СМИ: в британской разведке назвали причину

В 2024 году российские суды наложили значительные штрафы на журналистов и читателей ряда СМИ. В разведке Великобритании проанализировали, как в россии усилили усилия по контролю над средствами массовой информации с начала полномасштабного вторжения, передает УНН.

Детали

В отчете говорится, что по данным российской независимой медиа-организации "Медиазона", в 2024 году суды рф выписали значительное количество штрафов журналистам или читателям СМИ, которые российские власти признали "нежелательными". Как сообщается, большинство штрафов было наложено на латвийское издание Meduza, также были оштрафованы финансируемые США издания "Радио Свобода" и RFE, а также телеканал "Дождь". Большинство штрафов было наложено на авторов, редакторов или комментаторов.

Штрафы почти наверняка направлены на то, чтобы удержать независимые СМИ от публикации материалов, которые противоречат или критикуют официальные российские версии российско-украинского конфликта. Штрафы направлены на сдерживание и запугивание тех россиян, которые сотрудничают с независимыми СМИ и отвергают нарративы, распространяемые государственными СМИ

В разведке Британии отметили, что эта деятельность вписывается в общую картину усиления усилий правительства рф по контролю над средствами массовой информации и дальнейшего ограничения свободы слова после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Большинство независимых российских СМИ было закрыто или вытеснено за границу, а российское правительство вводит и применяет все более жесткие ограничения на доступ граждан к иностранным СМИ.

Усилия России по ограничению деятельности независимых СМИ, скорее всего, будут продолжаться на протяжении всего конфликта, что свидетельствует о повышенной чувствительности руководства страны к потенциалу конфликта влиять на стабильность режима