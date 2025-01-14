росіяни масово скаржаться на збій у роботі інтернет-сервісів
Київ • УНН
Користувачі в росії повідомляють про масовий збій у роботі інтернет-сервісів, включаючи сайти магазинів, банків та месенджерів. Це другий великий збій за останні тижні, причини інциденту наразі не встановлені.
Користувачі в росії повідомляють про масштабний збій у роботі інтернет-сервісів, включаючи сайти магазинів, банків та месенджерів.
Про це також свідчать дані Downdetector, передає УНН.
Деталі
Доступ до багатьох платформ став недоступним, проте причина збою на цей момент не встановлена. У Роскомнагляді заявили, що також не мають інформації щодо причин інциденту.
Фіксуються збої у всіх оператора, причину встановлюють
Це вже другий великий збій у роботі рунету за останні кілька тижнів — попередній стався 6 січня.
Нагадаємо
Ввечері 6 січня стало відомо, що хакери зламали та завантажили бази даних росреєстру, в яких є інформація про кожного громадянина рф.