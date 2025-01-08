Хакери зламали росреєстр і вкрали дані мільйонів росіян
Київ • УНН
Хакерська група Silent Crow отримала доступ до баз даних росреєстру, що містять особисті дані громадян рф. Зловмисники злили в мережу 90 млн рядків з єдиного державного реєстру об'єктів нерухомості.
Пізно ввечері 6 січня стало відомо, що хакери зламали та завантажили бази даних росреєстру, в яких є інформація про кожного громадянина рф. За цим стоїть група хакерів Silent Crow. Про це вони повідомили у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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Хакери зазначили, що росреєстр (федеральна служба державної реєстрації, кадастру та картографії) – це критично важливий ресурс у плані реєстрації нерухомості, ведення кадастру та здійснення картографічної діяльності.
Вони злили в мережу малу частину, приблизно 90 мільйонів рядків із єдиного державного реєстру об'єктів нерухомості. Загальна кількість завантаженої інформації становить близько 2 мільярдів рядків.
База даних, яка тепер опинилася в мережі, містить ПІБ росіян, email-адреси, номери телефонів, адреси, дані паспортів та інші особисті відомості.
За словами хакерів, росреєстр став яскравим прикладом того, як великі державні структури можуть впасти за лічені дні.
В результаті їх дані, здавалося б, надійно захищені, потрапили в нашу колекцію. Якщо раніше росреєстр асоціювався з бюрократичним хаосом, то тепер назва цієї структури стала символом цифрової прозорості – тільки не в тому сенсі, в якому росіяни цього очікували
За їхніми словами, зламавши росреєстр, вони "привітали росіян з початком Нового року". Крім того, у Silent Crow анонсували і наступний "різдвяний подарунок".
У росреєстрі тим часом відмовилися підтверджувати витік даних з Єдиного державного реєстру об'єктів нерухомості (ЄДРН).
"Наразі проводяться додаткові перевірки інформації, опублікованої у низці телеграм-каналів", – заявили там.
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