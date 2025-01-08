Хакеры взломали росреестр и украли данные миллионов россиян
Киев • УНН
Хакерская группа Silent Crow получила доступ к базам данных росреестра, содержащим личные данные граждан рф. Злоумышленники слили в сеть 90 млн строк из единого государственного реестра объектов недвижимости.
Поздно вечером 6 января стало известно, что хакеры взломали и загрузили базы данных росреестра, в которых есть информация о каждом гражданине рф. За этим стоит группа хакеров Silent Crow. Об этом они сообщили в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Хакеры отметили, что росреестр (федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии) - это критически важный ресурс в плане регистрации недвижимости, ведения кадастра и осуществления картографической деятельности.
Они слили в сеть малую часть, примерно 90 миллионов строк из единого государственного реестра объектов недвижимости. Общее количество загруженной информации составляет около 2 миллиардов строк.
База данных, которая теперь оказалась в сети, содержит ФИО россиян, email-адреса, номера телефонов, адреса, данные паспортов и другие личные сведения.
По словам хакеров, росреестр стал ярким примером того, как крупные государственные структуры могут рухнуть за считанные дни.
В результате их данные, казалось бы, надежно защищенные, попали в нашу коллекцию. Если раньше росреестр ассоциировался с бюрократическим хаосом, то теперь название этой структуры стало символом цифровой прозрачности - только не в том смысле, в котором россияне этого ожидали
По их словам, взломав росреестр, они "поздравили россиян с началом Нового года". Кроме того, в Silent Crow анонсировали и следующий "рождественский подарок".
В росреестре тем временем отказались подтверждать утечку данных из Единого государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРН).
"Сейчас проводятся дополнительные проверки информации, опубликованной в ряде телеграмм-каналов", - заявили там.
Напомним,
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