Хакеры взломали росреестр и украли данные миллионов россиян

Поздно вечером 6 января стало известно, что хакеры взломали и загрузили базы данных росреестра, в которых есть информация о каждом гражданине рф. За этим стоит группа хакеров Silent Crow. Об этом они сообщили в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Хакеры отметили, что росреестр (федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии) - это критически важный ресурс в плане регистрации недвижимости, ведения кадастра и осуществления картографической деятельности.

Они слили в сеть малую часть, примерно 90 миллионов строк из единого государственного реестра объектов недвижимости. Общее количество загруженной информации составляет около 2 миллиардов строк.

База данных, которая теперь оказалась в сети, содержит ФИО россиян, email-адреса, номера телефонов, адреса, данные паспортов и другие личные сведения.

По словам хакеров, росреестр стал ярким примером того, как крупные государственные структуры могут рухнуть за считанные дни.

В результате их данные, казалось бы, надежно защищенные, попали в нашу коллекцию. Если раньше росреестр ассоциировался с бюрократическим хаосом, то теперь название этой структуры стало символом цифровой прозрачности - только не в том смысле, в котором россияне этого ожидали