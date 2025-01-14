россияне массово жалуются на сбой в работе интернет-сервисов
Киев • УНН
Пользователи в России сообщают о массовом сбое в работе интернет-сервисов, включая сайты магазинов, банков и мессенджеров. Это второй крупный сбой за последние недели, причины инцидента пока не установлены.
Пользователи в России сообщают о масштабном сбое в работе интернет-сервисов, включая сайты магазинов, банков и мессенджеров.
Об этом также свидетельствуют данные Downdetector, передает УНН.
Детали
Доступ ко многим платформам стал недоступен, однако причина сбоя на данный момент не установлена. В Роскомнадзоре заявили, что также не располагают информацией о причинах инцидента.
Фиксируются сбои у всех оператора, причину устанавливают
Это уже второй крупный сбой в работе рунета за последние несколько недель - предыдущий произошел 6 января.
Напомним,
Вечером 6 января стало известно, что хакеры взломали и загрузили базы данных росреестра, в которых есть информация о каждом гражданине рф.