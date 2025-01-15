росія посилила контроль над ЗМІ: у британській розвідці назвали причину

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У 2024 році російські суди масово оштрафували журналістів та читачів незалежних ЗМІ, зокрема Meduza та "Радіо Свобода". Британська розвідка вважає це частиною стратегії контролю над медіа після вторгнення в Україну.

У 2024 році російські суди наклали значні штрафи на журналістів та читачів  низки ЗМІ. У розвідці Великої Британії проаналізували, як в росії посилили зусилля з контролю над засобами масової інформації з початку повномасштабного вторгнення, передає УНН.

Деталі 

У звіті йдеться, що за даними російської незалежної медіа-організації "Медіазона", у 2024 році суди рф  виписали значну кількість штрафів журналістам або читачам ЗМІ, які російська влада визнала "небажаними". Як повідомляється, більшість штрафів було накладено на латвійське видання Meduza, також було оштрафовано фінансовані США видання "Радіо Свобода" і RFE, а також телеканал "Дождь". Більшість штрафів було накладено на авторів, редакторів або коментаторів.

Штрафи майже напевно спрямовані на те, щоб утримати незалежні ЗМІ від публікації матеріалів, які суперечать або критикують офіційні російські версії російсько-українського конфлікту. Штрафи спрямовані на стримування і залякування тих росіян, які співпрацюють із незалежними ЗМІ та відкидають наративи, поширювані державними ЗМІ

- вважають у британській розвідці.

У розвідці Британії зауважили, що ця діяльність вписується в загальну картину посилення зусиль уряду рф з контролю над засобами масової інформації та подальшого обмеження свободи слова після повномасштабного вторгнення  в Україну в лютому 2022 року. 

 Більшість незалежних російських ЗМІ було закрито або витіснено за кордон, а російський уряд запроваджує і застосовує дедалі жорсткіші обмеження на доступ громадян до іноземних ЗМІ.

Зусилля росії щодо обмеження діяльності незалежних ЗМІ, найімовірніше, триватимуть упродовж усього конфлікту, що свідчить про підвищену чутливість керівництва країни до потенціалу конфлікту впливати на стабільність режиму

- вказали у британській розвідці.

Нагадаємо 

14 січня користувачі в росії повідомляли про масовий збій у роботі інтернет-сервісів, включаючи сайти магазинів, банків та месенджерів. Це другий великий збій за останні тижні.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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