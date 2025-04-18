россия срывает мирные усилия Трампа в Украине и усиливает атаки - Коваленко

российская федерация срывает усилия президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине: оккупанты постоянно атакуют с воздуха и наращивают штурмовые действия на фронте. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Как отметил начальник ЦПД, кремль делает все возможное, чтобы война не завершалась. Коваленко добавил: российское руководство делает вид, что россия якобы заинтересована в установлении мира, в отличие от Украины.

Власть страны-агрессора пытается построить альтернативную реальность в отношениях с США вроде того, как это было во время "Минского формата", подчеркнул начальник ЦПД. В то же время россияне очень боятся усиления санкций.

песков, дмитриев и другие делают вид, что россия делает все возможное для мира, а Украина - нет. Альтернативная реальность россиян, которую они строили во время Минска, и сейчас строят в отношениях с США