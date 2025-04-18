россия срывает мирные усилия Трампа в Украине и усиливает атаки - Коваленко
Киев • УНН
россия делает вид, что заинтересована в мире, но наращивает штурмы и атакует энергетические объекты в Украине, срывая усилия США. кремль строит альтернативную реальность в отношениях с США.
российская федерация срывает усилия президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине: оккупанты постоянно атакуют с воздуха и наращивают штурмовые действия на фронте. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
Детали
Как отметил начальник ЦПД, кремль делает все возможное, чтобы война не завершалась. Коваленко добавил: российское руководство делает вид, что россия якобы заинтересована в установлении мира, в отличие от Украины.
Власть страны-агрессора пытается построить альтернативную реальность в отношениях с США вроде того, как это было во время "Минского формата", подчеркнул начальник ЦПД. В то же время россияне очень боятся усиления санкций.
песков, дмитриев и другие делают вид, что россия делает все возможное для мира, а Украина - нет. Альтернативная реальность россиян, которую они строили во время Минска, и сейчас строят в отношениях с США
Напомним
Несмотря на договоренности об энергетическом перемирии, россияне продолжают атаковать энергетические объекты Украины. Это происходит в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях.