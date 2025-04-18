росія зриває мирні зусилля Трампа в Україні і посилює атаки - Коваленко
Київ • УНН
росія робить вигляд, що зацікавлена у мирі, але нарощує штурми та атакує енергетичні об'єкти в Україні, зриваючи зусилля США. кремль будує альтернативну реальність у відносинах із США.
російська федерація зриває зусилля президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні: окупанти постійно атакують з повітря і нарощують штурмові дії на фронті. Про це повідомив в Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.
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Як зазначив начальник ЦПД, кремль робить все можливе, аби війна не завершувалась. Коваленко додав: російське керівництво робить вигляд, що росія нібито зацікавлена у встановленні миру, на відміну від України.
Влада країни-агресора намагається побудувати альтернативну реальність у стосунках з США на кшталт того, як це було під час "Мінського формату", підкреслив начальник ЦПД. Водночас росіяни дуже бояться посилення санкцій.
пєсков, дмітрієв та інші роблять вигляд, що росія робить все можливе для миру, а Україна - ні. Альтернативна реальність росіян, яку вони будували під час Мінська, і зараз будують в стосунках із США
Нагадаємо
Попри домовленості про енергетичне перемир’я, росіяни продовжують атакувати енергетичні об'єкти України. Це відбувається в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях.