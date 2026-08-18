Россия развернула фрегат с «Цирконами» у немецкого острова — это похоже на эскалацию между РФ и НАТО — Telegraph
Киев • УНН
Фрегат «Адмирал Касатонов» с ракетами «Циркон» замечен у острова Фемарн в Балтийском море. Это, как отмечает The Telegraph, может свидетельствовать об эскалации между Россией и НАТО.
Россия развернула военный корабль, вооружённый крылатыми и гиперзвуковыми ракетами, неподалёку от немецкого острова в Балтийском море, сообщает The Telegraph, отмечая, что это "похоже, знаменует собой последнюю эскалацию между Россией и НАТО", пишет УНН.
Детали
""Адмирал Касатонов", фрегат, оснащённый гиперзвуковыми ракетами "Циркон", способными нести ядерное оружие, был замечен на прошлой неделе у побережья острова Фемарн, популярного места для туристов, после угроз Кремля атаковать британские и европейские суда", — говорится в публикации.
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Построенный в 2020 году, "Адмирал Касатонов" считается одним из самых современных военных кораблей российского флота. Он способен наносить удары на большие расстояния, а также вести борьбу с подводными лодками.
"Появление военного корабля в Балтийском море, жизненно важной зоне судоходства, похоже, знаменует собой последнюю эскалацию между Россией и НАТО", — отмечает издание.
Издание The Telegraph обратилось к немецким военным за комментарием относительно военных кораблей, но сразу ответа не получило. Москва не прокомментировала развёртывание кораблей.
Данные о судоходстве, с которыми ознакомилось издание The Telegraph, свидетельствуют о том, что "Адмирал Касатонов" следовал с выключенным трекером местоположения, и неизвестно, находился ли он всё ещё вблизи Фемарна в понедельник днём.
"Адмирал Касатонов" — второй российский военный корабль, замеченный в Балтийском море за последние недели, после развёртывания эсминца "Адмирал Левченко" в конце июля.
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Дополнение
В воскресенье газета The Telegraph сообщила, что Россия строит секретные базы вблизи границы с Украиной. "Они используются для создания высокотехнологичных ударных беспилотников, способных наносить удары глубоко внутри территории НАТО, что создаёт долгосрочную угрозу для альянса", — указывает издание.
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