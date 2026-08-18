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росія розгорнула фрегат з "Цирконами" біля німецького острова, це схоже на ескалацію між рф та НАТО - Telegraph

Київ • УНН

 • 1374 перегляди

Фрегат "Адмірал Касатонов" з ракетами "Циркон" помічений біля острова Фемарн у Балтійському морі. Це, як зазначає The Telegraph, може свідчити про ескалацію між росією та НАТО.

росія розгорнула фрегат з "Цирконами" біля німецького острова, це схоже на ескалацію між рф та НАТО - Telegraph

росія розгорнула військовий корабель, озброєний крилатими та гіперзвуковими ракетами, поблизу німецького острова в Балтійському морі, повідомляє The Telegraph, зазначаючи, що це "схоже, знаменує собою останню ескалацію між росією та НАТО", пише УНН.

Деталі

""Адмірал Касатонов", фрегат, оснащений гіперзвуковими ракетами "Циркон", здатними нести ядерну зброю, був помічений минулого тижня біля узбережжя острова Фемарн, популярного місця для туристів, після погроз кремля атакувати британські та європейські судна", - ідеться у публікації.

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Побудований у 2020 році, "Адмірал Касатонов" вважається одним із найсучасніших військових кораблів російського флоту. Він здатний завдавати ударів на великі відстані, а також вести боротьбу з підводними човнами.

"Поява військового корабля в Балтійському морі, життєво важливій зоні судноплавства, схоже, знаменує собою останню ескалацію між росією та НАТО", - зазначає видання.

Видання The Telegraph звернулося до німецьких військових за коментарем щодо військових кораблів, але не отримало відповіді відразу. москва не прокоментувала розгортання кораблів.

Дані про судноплавство, з якими ознайомилося видання The Telegraph, свідчать про те, що "Адмірал Касатонов" плив з вимкненим трекером місцезнаходження, і незрозуміло, чи був він все ще поблизу Фемарна в понеділок вдень.

"Адмірал Касатонов" – другий російський військовий корабель, який бачили в Балтійському морі за останні тижні, після розгортання есмінця "Адмірал Левченко" наприкінці липня.

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Доповнення

У неділю газета The Telegraph повідомила, що росія будує секретні бази поблизу кордону з Україною. "Вони використовуються для створення високотехнологічних ударних безпілотників, здатних завдавати ударів глибоко всередині території НАТО, що створює довгострокову загрозу для альянсу", вказує видання.

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Юлія Шрамко

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