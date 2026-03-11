россия размещает бойцов "Вагнера" и гру на судах "теневого флота" - ЦПД

россияне начали размещать на судах так называемого "теневого флота" бойцов ЧВК "Вагнер" и сотрудников главного управления разведки рф. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

По его словам, такие действия могут быть связаны с подготовкой диверсионной деятельности в странах Европы.

россияне размещают на судах "теневого флота" бойцов "Вагнера" и сотрудников ГРУ - сообщил Коваленко.

Он подчеркнул, что именно гру россии отвечает за проведение диверсионных операций в странах ЕС и за их пределами.

Именно гру рф отвечает за диверсионную деятельность в странах ЕС и не только. Они организуют поджоги, в том числе военной техники армий НАТО, диверсии, разведку военных объектов, а также дроновые полеты в воздушном пространстве Европы - отметил руководитель ЦПД.

