росія розміщує бійців "вагнера" та гру на суднах "тіньового флоту" - ЦПД
Київ • УНН
На російських танкерах помітили найманців та розвідників для проведення диверсій у ЄС. Вони готують підпали техніки НАТО та розвідку військових об'єктів.
росіяни почали розміщувати на суднах так званого "тіньового флоту" бійців пвк "вагнер" та співробітників головного управління розвідки рф. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає УНН.
Деталі
За його словами, такі дії можуть бути пов’язані з підготовкою диверсійної діяльності у країнах Європи.
росіяни розміщують на суднах "тіньового флоту" бійців "вагнера" та співробітників гру
Він наголосив, що саме гру росії відповідає за проведення диверсійних операцій у країнах ЄС та за їх межами.
Саме гру рф відповідає за диверсійну діяльність у країнах ЄС і не тільки. Вони організовують підпали, у тому числі військової техніки армій НАТО, диверсії, розвідку військових об’єктів, а також дронові польоти в повітряному просторі Європи
