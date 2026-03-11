росія розміщує бійців "вагнера" та гру на суднах "тіньового флоту" - ЦПД

росіяни почали розміщувати на суднах так званого "тіньового флоту" бійців пвк "вагнер" та співробітників головного управління розвідки рф. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

За його словами, такі дії можуть бути пов’язані з підготовкою диверсійної діяльності у країнах Європи.

росіяни розміщують на суднах "тіньового флоту" бійців "вагнера" та співробітників гру - повідомив Коваленко.

Він наголосив, що саме гру росії відповідає за проведення диверсійних операцій у країнах ЄС та за їх межами.

Саме гру рф відповідає за диверсійну діяльність у країнах ЄС і не тільки. Вони організовують підпали, у тому числі військової техніки армій НАТО, диверсії, розвідку військових об’єктів, а також дронові польоти в повітряному просторі Європи - зазначив керівник ЦПД.

російські хакери намагаються обманом витягти коди верифікації та PIN-коди у користувачів Signal і WhatsApp - ЦПД