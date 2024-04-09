россия распространяет в США дезинформацию об Украине через сеть троллей, нацелившись на помощь - WP

россия распространяет в США дезинформацию относительно Украины через сеть троллей, нацелившись на подрыв выделения помощи от Штатов. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на внутренние документы кремля, которые получила европейская разведывательная служба, передает УНН.

Детали

"Когда в августе президент Байден предложил дополнительно выделить Украине 24 миллиарда долларов на дополнительное финансирование, московские эксперты, работавшие на кремль, были готовы попытаться подорвать общественную поддержку законопроекта", - пишет издание.

Отмечается, что в текущей кампании, которая имеет целью повлиять на Конгресс и другие политические дебаты, чтобы разжечь антиукраинские настроения, связанные с кремлем политтехнологи и тролли написали тысячи сфабрикованных новостных статей, публикаций в социальных сетях и комментариев, которые пропагандируют американский изоляционизм, вызывают страх у Соединенных Штатов.

"Один из политтехнологов, например, поручил сотруднику фермы троллей, который работает в его фирме, написать комментарий "не более 200 символов от имени жителя пригорода большого города". Стратег предположил, что этот фиктивный американец "не поддерживает военную помощь, которую США оказывают Украине, и считает, что деньги нужно тратить на защиту границ Америки, а не Украины. Он видит, что политика Байдена ведет США к краху", - добавляет издание.

Издание добавляет, что россия наращивает свои пропагандистские операции в рамках второго фронта, который, по словам нынешних и бывших высокопоставленных чиновников с Запада, стал почти таким же важным для москвы, как военная кампания в Украине, особенно потому, что одобрение Конгрессом дальнейшей помощи стало критическим для способности Украины продолжать защищаться.

"Главным приоритетом россии является остановка оружия, поэтому они бросают вещи в стену, чтобы увидеть, что прилипнет. Мы видим широкую кампанию, которая включает несколько направлений, некоторые из которых работают лучше, чем другие", - сказал один из сотрудников Республиканской партии.

Также отмечается, что кампания по дезинформации пыталась нарисовать президента Украины Владимира Зеленского коррумпированным, подчеркивала количество мигрантов, пересекающих границу США и Мексики, призывала финансировать охрану границы вместо какой-либо помощи Украине.

кремль серьезно занялся подрывом американской поддержки Украины в январе 2023 года. Московским медиа-исследователям было приказано создавать медиа-контент для американцев, который бы пропагандировал обвинения в коррупции с участием украинского руководства - "продажу и кражу оружия", переданного Украине, пишет издание.

Напомним

Накануне июньских выборов в Европарламент чешская контрразведка разоблачила в Праге пророссийскую сеть влияния на евродепутатов.