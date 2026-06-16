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россия распространяет новые фейки об украинских болельщиках в контексте Чемпионата мира по футболу - ЦПД

Киев • УНН

 • 1482 просмотра

ЦПД разоблачил фейк рф о нападении украинских фанатов на 20 израильтян во время ЧМ. Видео подделали под бренд CTV News для дискредитации украинцев в мире.

россия распространяет новые фейки об украинских болельщиках в контексте Чемпионата мира по футболу - ЦПД

Россия продолжает скоординированную дезинформационную кампанию против Украины в контексте Чемпионата мира по футболу, распространяя очередной фейковый видеосюжет, замаскированный под материал западного медиа и направленный на дискредитацию украинских болельщиков. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

пророссийские ресурсы распространяют фейковое видео о том, что украинские болельщики якобы совершили жестокое нападение на израильтян после первого матча Чемпионата мира по футболу, в результате чего пострадали 20 граждан Израиля

— говорится в сообщении.

Этот вброс подается как якобы видеосюжет канадской телесети  CTV News. Однако на официальных ресурсах медиа такого материала не существует. Нет и никаких подтверждений от организаторов ЧМ или официальных представителей украинской делегации относительно "противоправного поведения украинских болельщиков".

Фальсификация сюжетов известных западных медиа — давно отработанная тактика российской пропаганды. В частности, ее системно использует дезинформационная сеть "Матрешка", специализирующаяся на подделке видео и новостей под брендами авторитетных международных информационных ресурсов и организаций. Не нова и сама идея фейка: в частности, российская пропаганда активно запускала различные вбросы об украинцах во время Олимпиады-2026.

В ЦПД отметили, что цель подобной дезинформационной кампании – создать негативный образ украинцев как "неблагополучного сообщества" и дискредитировать Украину на международной арене.

россия фейками пытается снять с себя ответственность за удар по Киеву - ЦПД15.06.26, 12:51 • 4316 просмотров

Ольга Розгон

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