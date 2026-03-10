$43.730.0850.540.36
9 марта, 19:48 • 20155 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 54036 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 32429 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 39039 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 43802 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 27175 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 58891 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 33028 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 48836 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 66309 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
Россия привлекает дипломатов для системной вербовки африканцев на войну против Украины - ЦПД

Киев • УНН

 • 1914 просмотра

Кремль использует диппредставительства для набора иностранцев в армию. Уже идентифицировано 1400 наемников из Африки, сотни из которых погибли на фронте.

Россия привлекает дипломатов для системной вербовки африканцев на войну против Украины - ЦПД

Кремль изменил подход к набору иностранцев в российскую армию для участия в войне против Украины. Вербовка теперь осуществляется на системной основе. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) со ссылкой на исследователей Robert Lansing Institute, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что если раньше речь шла преимущественно о полулегальных схемах и неофициальных каналах - закрытых группах в мессенджерах, подставных компаниях, посредниках по трудоустройству и т.д., то теперь все чаще роль рекрутинговых центров выполняют дипломатические и культурные представительства РФ на континенте.

Уже идентифицировано более 1400 граждан африканских стран, воевавших на стороне России. Подтверждена гибель по меньшей мере 316 человек, причем значительная часть из них погибла менее чем за месяц после попадания на фронт. Многих из них ввели в заблуждение на этапе отбора, обещая работу в гражданской сфере

- говорится в сообщении.

Указывается, что после резкой реакции правительств в отдельных африканских странах Россия прекратила вербовку их граждан, сформировав неофициальный "черный список" государств. Вместо этого набор продолжается в других странах континента.

"Несмотря на риторику о "дружбе с Африкой" и борьбе с колониализмом, Кремль фактически эксплуатирует уязвимую молодежь континента как ресурс для своей войны", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

Правительство Ганы инициирует диалог с Москвой для прекращения вербовки своих граждан на войну. С начала вторжения погибло по меньшей мере 55 ганцев, обманом привлеченных в российскую армию.

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Украина