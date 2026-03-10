Россия привлекает дипломатов для системной вербовки африканцев на войну против Украины - ЦПД

Кремль изменил подход к набору иностранцев в российскую армию для участия в войне против Украины. Вербовка теперь осуществляется на системной основе. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) со ссылкой на исследователей Robert Lansing Institute, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что если раньше речь шла преимущественно о полулегальных схемах и неофициальных каналах - закрытых группах в мессенджерах, подставных компаниях, посредниках по трудоустройству и т.д., то теперь все чаще роль рекрутинговых центров выполняют дипломатические и культурные представительства РФ на континенте.

Уже идентифицировано более 1400 граждан африканских стран, воевавших на стороне России. Подтверждена гибель по меньшей мере 316 человек, причем значительная часть из них погибла менее чем за месяц после попадания на фронт. Многих из них ввели в заблуждение на этапе отбора, обещая работу в гражданской сфере - говорится в сообщении.

Указывается, что после резкой реакции правительств в отдельных африканских странах Россия прекратила вербовку их граждан, сформировав неофициальный "черный список" государств. Вместо этого набор продолжается в других странах континента.

"Несмотря на риторику о "дружбе с Африкой" и борьбе с колониализмом, Кремль фактически эксплуатирует уязвимую молодежь континента как ресурс для своей войны", - резюмируют в ЦПД.

