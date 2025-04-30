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россия претендует не только на временно оккупированные территории Украины – ISW

Киев • УНН

 • 840 просмотра

кремль имеет территориальные амбиции, выходящие за пределы временно оккупированных территорий Украины. россия претендует на территории, граничащие с Черным морем, в частности на Одессу.

россия претендует не только на временно оккупированные территории Украины – ISW

кремль имеет большие территориальные амбиции, чем только временно оккупированные территории Украины. В частности, россия претендует на территории, граничащие с Черным морем. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики ссылаются на слова заместителя председателя совета безопасности рф дмитрия медведева, который заявил, что война в Украине должна закончиться "победой" россии и "уничтожением" нынешнего украинского правительства, и интервью помощника российского диктатора путина николая патрушева, в котором тот заявил о претензиях россии на Одессу.

Эти заявления являются ссылкой на заявление ... путина 2023 года о том, что украинцы, живущие в Черноморском регионе, не имеют "ничего общего с Украиной" и что Одесса является "российским городом", и продолжают заявление министра иностранных дел россии сергея лаврова от 14 апреля 2025 года о том, что украинское правительство "не представляет" жителей города Одессы и других украинских территорий

- считают в ISW.

Аналитики утверждают, что в своих заявлениях медведев и патрушев ссылаются на давние требования кремля об изменении режима в Украине с установлением пророссийского марионеточного правительства, которое могло бы "поддерживать цель кремля оккупировать больше территории в Украине в более позднее время, которое выберет кремль".

Напомним

На днях пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил, что война в Украине закончилась бы "мгновенно", если бы Киев вывел свои войска из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Мирные переговоры зашли в тупик: путин продолжает требовать частично оккупированные украинские земли – Bloomberg 29.04.25, 21:14 • 5126 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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