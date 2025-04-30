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росія претендує не лише на тимчасово окуповані території України – ISW

Київ • УНН

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кремль має територіальні амбіції, що виходять за межі тимчасово окупованих територій України. росія претендує на території, що межують з Чорним морем, зокрема на Одесу.

росія претендує не лише на тимчасово окуповані території України – ISW

кремль має більші територіальні амбіції, ніж лише тимчасово окуповані території України. Зокрема росія претендує на території, що межують з Чорним морем. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики посилаються на слова заступника голови ради безпеки рф дмитра медведєва, який заявив, що війна в Україні має закінчитися "перемогою" росії та "знищенням" нинішнього українського уряду, та інтерв’ю помічника російського диктатора путіна миколи патрушева, в якому той заявив про претензії росії на Одесу.

Ці заяви є посиланням на заяву ... путіна 2023 року про те, що українці, які живуть у Чорноморському регіоні, не мають "нічого спільного з Україною" і що Одеса є "російським містом", і продовжують заяву міністра закордонних справ росії сергія лаврова від 14 квітня 2025 року про те, що український уряд "не представляє" жителів міста Одеси та інших українських територій

- вважають в ISW.

Аналітики стверджують, що у своїх заявах медведєв та патрушев посилаються на давні вимоги кремля щодо зміни режиму в Україні зі встановленням проросійського маріонеткового уряду, який міг би "підтримувати мету кремля окупувати більше території в Україні у пізніший час, який обере кремль".

Нагадаємо

Днями прессекретар путіна дмитро пєсков заявив, що війна в Україні закінчилася б "миттєво", якби Київ вивів свої війська з Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Мирні переговори зайшли в глухий кут: путін продовжує вимагати частково окуповані українські землі - Bloomberg29.04.25, 21:14 • 7034 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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