росія претендує не лише на тимчасово окуповані території України – ISW

кремль має більші територіальні амбіції, ніж лише тимчасово окуповані території України. Зокрема росія претендує на території, що межують з Чорним морем. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Аналітики посилаються на слова заступника голови ради безпеки рф дмитра медведєва, який заявив, що війна в Україні має закінчитися "перемогою" росії та "знищенням" нинішнього українського уряду, та інтерв’ю помічника російського диктатора путіна миколи патрушева, в якому той заявив про претензії росії на Одесу.

Ці заяви є посиланням на заяву ... путіна 2023 року про те, що українці, які живуть у Чорноморському регіоні, не мають "нічого спільного з Україною" і що Одеса є "російським містом", і продовжують заяву міністра закордонних справ росії сергія лаврова від 14 квітня 2025 року про те, що український уряд "не представляє" жителів міста Одеси та інших українських територій