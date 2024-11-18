россия под принуждением призвала украинских юношей с оккупированных территорий в свою армию
Киев • УНН
Оккупанты отправили первых призывников из Мариуполя, Волновахи и Запорожья в российские воинские части. Служба будет проходить неподалеку от украинских границ.
Оккупанты отправили первых призывников из Мариуполя, Волновахи и Запорожья в российские воинские части. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.
Детали
По воинским частям рф 16 ноября были отправлены первые срочники из украинских регионов, которые россияне оккупировали после 2022 года. В частности, Мариуполя и Волновахи Донецкой области и оккупированной части Запорожской области.
Андрющенко уточнил, что жителей Мариуполя отправляли вместе с другими "срочниками" из так называемых "днр" и "лнр" в город батайск ростовской области. Запорожцев отправляли отдельно, с территории Запорожской области.
По сути, это впервые наши дети, оказавшиеся в оккупации в 2022 году пойдут во вражескую армию. Не по зову сердца, но по принуждению
Он также добавил, что призывники с оккупированных территорий будут проходить службу в воинских частях, расположенных поблизости - оккупированном Крыму, ростовской области и краснодарском крае.
Напомним
россия начала набирать призывников с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей для службы в аннексированном Крыму. Причиной является дефицит военнослужащих из-за массового участия крымских подразделений в войне против Украины.
россияне вербуют жителей оккупированных территорий в ряды своей армии - Сопротивление16 нояб. 2024, 23:53 • 22036 просмотров