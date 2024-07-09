россия согласилась расторгнуть контракт с гражданами Индии, которых завербовали на войну в Украину. Все мужчины будут освобождены и доставлены домой. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет индийский телеканал NDTV, передает УНН.

Детали

После визита премьера Индии Нарендра Моди, Россия согласилась освободить всех граждан его страны, которых завербовали для участия в войне против Украины.

NDTV сообщает, что почти два десятка граждан Индии попали в зону боевых действий после вербовки агентами, которые обещали им высокооплачиваемую работу. Отмечается, что в марте правительство Индии заявило, что "подняло этот вопрос" на переговорах с РФ.

Вербовали мужчин в армию рф: в Индии задержали четырех человек

Индийские правоохранители также провели рейды и разоблачили группировку, которая занималась торговлей индийцами в РФ. Во время рейдов выяснилось, что эти фирмы отправили в Россию по меньшей мере 35 граждан Индии.

Напомним

Шри-Ланка планирует отправить делегацию в Россию для расследования в отношении сотен своих граждан, которых завербовали в армию рф для участия в войне против Украины.