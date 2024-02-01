Россия не реагирует на запросы от Украины о возвращении тел якобы погибших в Ил-76 пленных

Украина обращалась к России относительно возвращения тел военнопленных, которые якобы погибли во время авиакатастрофы на борту Ил-76. Однако Москва не реагирует на эти запросы. Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает УНН.

Детали

Это очень сложный и драматический вопрос. И вчерашний обмен - это почти завершение того обмена, который должен был быть 24 января, кроме этого списка 65, которых РФ объявила погибшими сказал Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

Юсов отметил, что домой вернулись украинцы, которых должны были обменять 24 января - за исключением 65 человек из списка, которых Кремль объявил погибшими.

Спикер подчеркнул, что в Украине статус этих 65 воинов, которых россияне объявили якобы погибшими, не менялся - они считаются военнопленными.

Относительно информации о гибели - да, Украина обращалась и продолжает обращаться о передаче тел. Пока российская сторона на это не идет подчеркнул Юсов.

Юсов отметил, что "остается актуальным требование Украины о проведении беспристрастного международного расследования в отношении не только обстоятельств падения самолета Ил-76, но и выяснения, что же на самом деле находилось внутри - были ли там люди, или боекомплект, кроме экипажа".

Контекст

24 января в Белгородской области РФ разбился военный самолет Ил-76. Российское Минобороны утверждало, что в самолете якобы были украинские пленные, которых везли на обмен. В то же время украинские СМИ заявили, что Ил-76 перевозил ракеты к комплексам С-300.

МККК о падении Ил-76: если в авиакатастрофе погибли украинские пленные, рф должна вернуть их тела как можно быстрее