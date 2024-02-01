Россия не реагирует на запросы от Украины о возвращении тел якобы погибших в Ил-76 пленных
Украина обратилась к России с просьбой вернуть тела военнопленных, которые вероятно погибли в авиакатастрофе Ил-76, но Россия не ответила на запросы.
Госдепартамент США попросил Конгресс информировать о притеснениях американских компаний со стороны украинских властей - Intelligence Online
Компания Vorex, как отмечает издание, конкурирует с Интерпайпом Виктора Пинчука в ряде государственных заказов для крупнейшего производителя природного газа Украины - компании "Укргаздобыча", которая принадлежит Нафтогазу.
Жители Одесской области передали на нужды Сил обороны более тысячи дронов
Более 1000 беспилотников, приобретенных на средства налогоплательщиков Одесщины, переданы Вооруженным силам для поддержки войск в Херсонской и Запорожской областях.
Украинские военные отбили 58 атак, больше всего на Авдеевском, Марьинском и Херсонском направлениях
За минувшие сутки украинские войска отбили 58 вражеских штурмов на нескольких направлениях, самыми горячими районами боевых действий остаются Авдеевка, Марьинка и Херсон.
Украина проведет первый аукцион по аренде части Сухого лимана для выращивания моллюсков и креветок
Украина объявляет первый аукцион на право аренды части Сухого лимана для марикультуры. Стартовая цена лота составляет 7152,08 грн, срок аренды - 7 лет. Аукцион состоится 19 марта 2024 года.
F1: Льюис Хэмилтон покинет команду Mercedes после завершения сезона-2024
Mercedes и Льюис Хэмилтон завершат свое успешное партнерство после сезона 2024 года. СМИ предполагают, что семикратный чемпион F1 присоединится к команде Ferrari
Бизнес ухудшил свои экономические оценки из-за роста неопределенности и расходов - НБУ
Предприятия ухудшили свои оценки текущей деятельности и перспектив из-за усиления военных действий, роста расходов и неопределенности.
Высокотехнологичные средства и новая философия обучения и ведения войны: Залужный о главных целях на 2024 год
Верховный Главнокомандующий очертил военные цели Украины до 2024 года как сосредоточенность на развитии высокотехнологичной техники, внедрении новых философий подготовки и ведения боя, а также освоении новых возможностей.
Байден на Национальном молитвенном завтраке вспомнил об Украине
На Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне, округ Колумбия, президент США Джо Байден говорил о продолжении поддержки США Украины против российской агрессии и о работе ради мира во всем мире.
Был представлен список проблем: в ОП заявили о встрече с представителями Совета по вопросам поддержки предпринимательства
Представители Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения встретились с Андреем Ермаком, чтобы представить перечень проблем и обсудить возможные пути их решения. Следующий шаг - координационная встреча со стейкхолдерами со стороны государства для подготовки конкретных решений.