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Росія не реагує на запити від України щодо повернення тіл нібито загиблих в Іл-76 полонених

Росія не реагує на запити від України щодо повернення тіл нібито загиблих в Іл-76 полонених

Київ • УНН

 • 24249 перегляди

Україна звернулася до Росії з проханням повернути тіла військовополонених, які ймовірно загинули в авіакатастрофі Іл-76, але Росія не відповіла на запити.

Україна зверталася до Росії щодо повернення тіл військовополонених, які нібито загинули під час авіакатастрофи на борту Іл-76. Однак Москва не реагує на ці запити. Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає УНН.

Деталі

Це надзвичайно складне і драматичне питання. І вчорашній обмін - це майже завершення того обміну, який мав бути 24 січня, окрім цього списку 65, яких РФ оголосила загиблими

сказав Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

Юсов зауважив, що додому повернулись українці, яких мали обміняти 24 січня — за винятком 65 людей зі списку, яких Кремль оголосив загиблими.

Речник наголосив, що в Україні статус цих 65 воїнів, яких росіяни оголосили нібито загиблими, не змінювався — вони вважаються військовополоненими.

Щодо інформації про загибель – так, Україна зверталась і продовжує звертатись щодо передачі тіл. Поки що російська сторона на це не йде

підкреслив Юсов.

Юсов відзначив, що "залишається актуальною вимога України про проведення неупередженого міжнародного розслідування стосовно не лише обставин падіння літака Іл-76, а й з'ясування, що ж насправді перебувало всередині — чи були там люди, чи боєкомплект, окрім екіпажу".

Контекст

24 січня у Білгородській області РФ розбився військовий літак Іл-76. Російське Міноборони стверджувало, що в літаку нібито були українські полонені, яких везли на обмін. Водночас українські ЗМІ заявили, що Іл-76 перевозив ракети до комплексів С-300.

МКЧХ про падіння Іл-76: якщо в авіатрощі загинули українські полонені, рф має повернути їхні тіла якнайшвидше26.01.24, 23:06 • 29666 переглядiв

Лілія Подоляк

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