МКЧХ про падіння Іл-76: якщо в авіатрощі загинули українські полонені, рф має повернути їхні тіла якнайшвидше

Якщо твердження росіян про те, що під час падіння літака Іл-76 загинули українські військовополонені, то їхні тіла мають бути повернені Україні. Про це заявив речник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко в ефірі Радіо Свобода, передає УНН.

Якщо говорити про тіла загиблих, то тіла мають повертатись якнайшвидше. … Якщо є тіла загиблих військових внаслідок цієї катастрофи (падіння російського ІЛ-76 –ред.), то звичайно вони мають бути повернені. – сказав Власенко.

Деталі

Втім, представник МКЧХ зазначив, що пройшло мало часу від моменту катастрофи, до того аби росія почала робити заяви про готовність повернути тіла українських загиблих.

Дуже мало часу минуло з того моменту для того, щоб були такі заяви, щоб були такі сигнали (про те, що рф готова віддати Україні тіла – ред.). Тобто, зазвичай, має більше часу пройти для того, щоб сторони провели такий обмін. – сказав Власенко в ефірі Радіо.Свобода

Речник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні пояснив, що загалом такі обміни регулярні: "Обмін тілами відбувається постійно. Якщо говорити про тіла загиблих, то абсурдно говорити про їхню повторну участь у конфлікті".

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За словами Власенка загалом, станом на кінець третього кварталу 2023 року до МКЧХ надійшли звернення громадян із запитом щодо 17 тисяч зниклих безвісти.

"Тобто ми розшукуємо 17 тисяч. І я знаю, що в четвертому кварталі було також доволі багато таких звернень, тобто ця цифра явно більша, просто вона ще не порахована, тому що ще січень. І мені складно сказати, чи зверталися серед них ті, хто хотів дізнатися долю можливих тих людей, які, нібито, були призначені на обмін, чи це були нові звернення, але звичайно, що звернення йдуть, в принципі, звичайним потоком, і вони також були і вчора, і позавчора, щодня", – сказав він.

Контекст

24 січня у Корочанському районі бєлгородської області росії впав військово-транспортний літак Іл-76. у Міноборони рф заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.

Також росіяни відразу заявили, що літак нібито був збитий Україною.

У Головному управлінні української розвідки натомість заявили, що наразі немає достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту збитого російського літака Іл-76 та в якій кількості.

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Російський диктатор володимир путін заявив, що російські системи ППО ніколи не змогли б збити власний літак, тож відповідальність за падіння Іл-76 нібито лежить на України.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов засудив ООН та Червоний хрест через бездіяльність в розслідуванні падіння російського літака Іл-76.