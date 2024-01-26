Буданов зустрівся з рідними військовополонених, які могли бути на ІЛ-76

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими відбулася зустріч з рідним та близькими українських військовополонених. Про це повідомили на фейсбук-сторінці штабу, передає УНН.

Деталі

На запитання родичів оборонців відповідали:

голова Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, начальник ГУР МОУ Кирило Буданов,

перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко,

секретар координаційного штабу Дмитро Усов,

заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов,

керівник Об’єднаного центру Служби безпеки України Андрій Пастернак.

Головною темою обговорення стала ситуація з падінням російського військового літака Іл-76М в Бєлгородській області рф 24 січня, на борту якого, за інформацією пропагандистських ресурсів держави-агресора, нібито перебували українські полонені.

Голова Коордштабу Кирило Буданов підкреслив, що наразі відсутня достовірна та вичерпна інформація з приводу того, хто міг насправді перебувати на борту згаданого літака.

Ми збираємо та ретельно аналізуємо всю наявну інформацію з цього приводу з дуже багатьох джерел. Наразі відсутні відомості, які б вказували на те, що в тому літаку могла перебувати така кількість людей. Водночас версія російської пропаганди про те, що вказаний Іл-76М міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін досі викликає багато запитань зазначив начальник ГУР МОУ.

Сергій Андрущенко своєю чергою додав, що останні дії росії свідчать про те, що вони намагаються приховати справжні причини авіатрощі від світової громадськості.

Росія відразу заявила, що не допустить міжнародних експертів до розслідування катастрофи Іл-76М. Проте Україна буде задіювати всі інструменти, аби зʼясувати істинні причини того, що сталося, так і те, хто або що насправді перевозилося в тому літаку зазначив представник СБУ.

Водночас, за його словами, для збору всієї необхідної інформації потрібно більше часу.

Сергій Андрущенко наголосив, що Службою безпеки України були забезпечені усі необхідні заходи безпеки для забезпечення режиму тиші на місці проведення обміну.

Під час зустрічі Дмитром Усовим було озвучено, що російська сторона на неодноразові звернення, з великою затримкою надала відповідь, пославшись на один із списків, раніше опублікованих на російських пропагандистських ресурсах.

ООН обіймається з лавровим, але не може відвідати місце падіння російського Іл-76 - Данілов

Координаційний штаб зі свого боку підтверджує, що 65 українських Оборонців з цього списку дійсно планувалося повернути в Україну в межах запланованого обміну 24 січня.

Водночас опитані родичі українських Оборонців зі згаданого списку, ознайомившись з відеоматеріалами, продемонстрованими російськими пропагандистами нібито з місця авіатрощі, наразі не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які б вказували на їхніх рідних.

Нагадаємо

24 січня у Корочанському районі бєлгородської області росії впав військово-транспортний літак Іл-76. у Міноборони рф заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.

Також росіяни відразу заявили, що літак нібито був збитий Україною.

У Головному управлінні української розвідки натомість заявили, що наразі немає достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту збитого російського літака Іл-76 та в якій кількості.