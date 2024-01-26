Буданов встретился с родными военнопленных, которые могли быть на ИЛ-76

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными состоялась встреча с родным и близкими украинских военнопленных. Об этом сообщили на фейсбук-странице штаба, передает УНН.

Детали

На вопросы родственников защитников отвечали:

председатель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов,

первый заместитель председателя СБУ Сергей Андрущенко,

секретарь координационного штаба Дмитрий Усов,

заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов,

руководитель Объединенного центра Службы безопасности Украины Андрей Пастернак.

Главной темой обсуждения стала ситуация с падением российского военного самолета Ил-76М в Белгородской области рф 24 января, на борту которого, по информации пропагандистских ресурсов государства-агрессора, якобы находились украинские пленные.

Глава Коордштаба Кирилл Буданов подчеркнул, что пока отсутствует достоверная и исчерпывающая информация по поводу того, кто мог на самом деле находиться на борту упомянутого самолета.

Мы собираем и тщательно анализируем всю имеющуюся информацию по этому поводу из очень многих источников. Сейчас отсутствуют сведения, которые бы указывали на то, что в том самолете могло находиться такое количество людей. В то же время версия российской пропаганды о том, что указанный Ил-76М мог перевозить 65 украинских военнопленных на обмен до сих пор вызывает много вопросов отметил начальник ГУР МОУ.

Сергей Андрущенко в свою очередь добавил, что последние действия России свидетельствуют о том, что они пытаются скрыть истинные причины авиакатастрофы от мировой общественности.

Россия сразу заявила, что не допустит международных экспертов к расследованию катастрофы Ил-76М. Однако Украина будет задействовать все инструменты, чтобы выяснить истинные причины случившегося, так и то, кто или что на самом деле перевозилось в том самолете отметил представитель СБУ.

В то же время, по его словам, для сбора всей информации нужно больше времени.

Сергей Андрущенко в свою очередь добавил, что последние действия России свидетельствуют о том, что они пытаются скрыть истинные причины авиакатастрофы от мировой общественности.

Россия сразу заявила, что не допустит международных экспертов к расследованию катастрофы Ил-76М. Однако Украина будет задействовать все инструменты, чтобы выяснить истинные причины случившегося, так и то, кто или что на самом деле перевозилось в том самолете отметил представитель СБУ.

В то же время, по его словам, для сбора всей необходимой информации нужно больше времени.

Сергей Андрущенко отметил, что Службой безопасности Украины были обеспечены все необходимые меры безопасности для обеспечения режима тишины на месте проведения обмена.

Во время встречи Дмитрием Усовым было озвучено, что российская сторона на неоднократные обращения, с большой задержкой предоставила ответ, сославшись на один из списков, ранее опубликованных на российских пропагандистских ресурсах.

ООН обнимается с Лавровым, но не может посетить место падения российского Ил-76 - Данилов

Координационный штаб со своей стороны подтверждает, что 65 украинских Оборонцев из этого списка действительно планировалось вернуть в Украину в рамках запланированного обмена 24 января.

В то же время опрошенные родственники украинских защитников из упомянутого списка, ознакомившись с видеоматериалами, продемонстрированными российскими пропагандистами якобы с места авиакатастрофы, пока не нашли особых признаков на обнародованных фрагментах тел, которые бы указывали на их родных.

Напомним,

24 января в Корочанском районе Белгородской области России упал военно-транспортный самолет Ил-76. в Минобороны рф заявили, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен.

Также россияне сразу заявили, что самолет якобы был сбит Украиной.

В Главном управлении украинской разведки взамен заявили, что пока нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту сбитого российского самолета Ил-76 и в каком количестве.