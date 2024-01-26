МККК о падении Ил-76: если в авиакатастрофе погибли украинские пленные, рф должна вернуть их тела как можно быстрее

Если утверждение россиян о том, что во время падения самолета Ил-76 погибли украинские военнопленные, то их тела должны быть возвращены Украине. Об этом заявил представитель делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Александр Власенко в эфире Радио Свобода, передает УНН.

Если говорить о телах погибших, то тела должны возвращаться как можно быстрее. ... Если есть тела погибших военных в результате этой катастрофы (падение российского ИЛ-76 -ред.), то конечно они должны быть возвращены. - сказал Власенко.

Детали

Впрочем, представитель МККК отметил, что прошло мало времени с момента катастрофы, до того чтобы россия начала делать заявления о готовности вернуть тела украинских погибших.

Очень мало времени прошло с того момента для того, чтобы были такие заявления, чтобы были такие сигналы (о том, что рф готова отдать Украине тела - ред.) То есть, обычно, должно больше времени пройти для того, чтобы стороны провели такой обмен. - сказал Власенко в эфире Радио.Свобода

Представитель делегации Международного комитета Красного Креста в Украине пояснил, что в целом такие обмены регулярны: "Обмен телами происходит постоянно. Если говорить о телах погибших, то абсурдно говорить об их повторном участии в конфликте".

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По словам Власенко в целом, по состоянию на конец третьего квартала 2023 года в МККК поступили обращения граждан с запросом о 17 тысячах пропавших без вести.

"То есть мы разыскиваем 17 тысяч. И я знаю, что в четвертом квартале было также довольно много таких обращений, то есть эта цифра явно больше, просто она еще не посчитана, потому что еще январь. И мне сложно сказать, обращались ли среди них те, кто хотел узнать судьбу возможных тех людей, которые, якобы, были назначены на обмен, или это были новые обращения, но конечно, что обращения идут, в принципе, обычным потоком, и они также были и вчера, и позавчера, ежедневно", - сказал он.

Контекст

24 января в Корочанском районе Белгородской области России упал военно-транспортный самолет Ил-76. в Минобороны рф заявили, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен.

Также россияне сразу заявили, что самолет якобы был сбит Украиной.

В Главном управлении украинской разведки взамен заявили, что пока нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту сбитого российского самолета Ил-76 и в каком количестве.

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Российский диктатор владимир путин заявил, что российские системы ПВО никогда не смогли бы сбить собственный самолет, поэтому ответственность за падение Ил-76 якобы лежит на Украине.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов осудил ООН и Красный крест за бездействие в расследовании падения российского самолета Ил-76.