россия не имеет достаточно сил в беларуси для вторжения после вывода до 12 тыс. войск - Демченко
Киев • УНН
Сейчас россия не имеет достаточно сил, дислоцированных в беларуси, для вторжения в Украину после того, как ранее вывела оттуда до 12 000 военнослужащих.
россия на данный момент не имеет достаточно сил, дислоцированных в беларуси, чтобы вторгнуться в Украину, после вывода до 12 тысяч войск, которое произошло ранее, сообщил в эфире телемарафона в четверг спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишет УНН.
Детали
"Ситуация по границе с беларусью изменений не претерпит", - отметил Демченко.
По его словам, с нашей стороны "происходят укрепления и линии границы, и пограничья для того, чтобы иметь мощности отразить любую атаку, если такая состоится повторно с этого направления".
Но могу отметить, что на территории беларуси россия не имеет достаточных сил для того, чтобы осуществить действия по отношению к нашей стране на этом направлении, осуществить вторжение
Спикер ГПСУ напомнил, что ранее "россия вывела свои подразделения, которые находились на территории беларуси, это могло быть совокупно даже и 10, и 12 тысяч личного состава, которые находились на белорусских полигонах, проходили там подготовку, обучение".
После того, как россия их вывела на территорию своего государства, в рамках ротаций новых она не завела. Поэтому фактически на территории беларуси сейчас нет такой мощной группировки российских войск, которая могла бы представлять угрозу Украине
Министр обороны беларуси заявил, что Украина якобы сосредоточила на границе более 100 тыс. военных22 февраля 2024, 12:21 • 20723 просмотра
россия не имеет достаточно сил в беларуси для вторжения после вывода до 12 тыс. войск - Демченко
Сейчас россия не имеет достаточно сил, дислоцированных в беларуси, для вторжения в Украину после того, как ранее вывела оттуда до 12 000 военнослужащих.
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