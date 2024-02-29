россия не имеет достаточно сил в беларуси для вторжения после вывода до 12 тыс. войск - Демченко

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
  •  49187 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
  •  99813 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
  •  133745 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
  •  150917 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Эксклюзив
Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
28.02.24  •  147731 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

Эксклюзив
Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
28.02.24  •  146869 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

Эксклюзив
Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
28.02.24  •  142326 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
27.02.24  •  163850 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
27.02.24  •  179088 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
27.02.24  •  162734 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
россия не имеет достаточно сил в беларуси для вторжения после вывода до 12 тыс. войск - Демченко

россия не имеет достаточно сил в беларуси для вторжения после вывода до 12 тыс. войск - Демченко

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 10:19  •  13713 просмотра

Read in English

Сейчас россия не имеет достаточно сил, дислоцированных в беларуси, для вторжения в Украину после того, как ранее вывела оттуда до 12 000 военнослужащих.

россия на данный момент не имеет достаточно сил, дислоцированных в беларуси, чтобы вторгнуться в Украину, после вывода до 12 тысяч войск, которое произошло ранее, сообщил в эфире телемарафона в четверг спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишет УНН.

Детали

"Ситуация по границе с беларусью изменений не претерпит", - отметил Демченко.

По его словам, с нашей стороны "происходят укрепления и линии границы, и пограничья для того, чтобы иметь мощности отразить любую атаку, если такая состоится повторно с этого направления".

Но могу отметить, что на территории беларуси россия не имеет достаточных сил для того, чтобы осуществить действия по отношению к нашей стране на этом направлении, осуществить вторжение

- сказал Демченко.

Спикер ГПСУ напомнил, что ранее "россия вывела свои подразделения, которые находились на территории беларуси, это могло быть совокупно даже и 10, и 12 тысяч личного состава, которые находились на белорусских полигонах, проходили там подготовку, обучение".

После того, как россия их вывела на территорию своего государства, в рамках ротаций новых она не завела. Поэтому фактически на территории беларуси сейчас нет такой мощной группировки российских войск, которая могла бы представлять угрозу Украине

- отметил Демченко.

Министр обороны беларуси заявил, что Украина якобы сосредоточила на границе более 100 тыс. военных22 февраля 2024, 12:21 • 20723 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ukrainaУкраина
росія не має достатньо сил у білорусі для вторгнення після виведення до 12 тис. військ - Демченко
Demchenko: Russia does not have enough forces in Belarus to invade after withdrawal of up to 12 thousand troops
Новости по теме

россия не имеет достаточно сил в беларуси для вторжения после вывода до 12 тыс. войск - Демченко

Сейчас россия не имеет достаточно сил, дислоцированных в беларуси, для вторжения в Украину после того, как ранее вывела оттуда до 12 000 военнослужащих.

Война •   •  13713 просмотра
россия не имеет достаточно сил в беларуси для вторжения после вывода до 12 тыс. войск - Демченко

путин признал, что рф уже била по Украине ракетами "Циркон". Пригрозил "Сарматами"

российский диктатор подтвердил применение гиперзвуковых ракет "Циркон" против Украины.

Война •   •  13447 просмотра
путин признал, что рф уже била по Украине ракетами "Циркон". Пригрозил "Сарматами"

путин ответил Макрону на предложение отправить войска НАТО в Украину и снова начал пугать мир ядерным конфликтом

путин в очередной раз вспомнил, что россия имеет дальнобойное оружие, которое может поражать цели на территории союзников Украины.

Политика •   •  15655 просмотра
путин ответил Макрону на предложение отправить войска НАТО в Украину и снова начал пугать мир ядерным конфликтом

Крымские партизаны обнаружили два вражеских РЛС в Севастополе

Крымские партизаны обнаружили две российские радиолокационные станции 5Н87, которые контролируют воздушное пространство над аэродромом Бельбек.

Война •   •  15509 просмотра
Крымские партизаны обнаружили два вражеских РЛС в Севастополе

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц задерживает выплаты пенсионерам и благотворительным организациям, которые держали средства в "Конкорде".

Общество •   •  49187 просмотра
Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Приложение "Воздушная тревога" обновили, но баллистика летит очень быстро, поэтому важно смотреть все источники, - Игнат

Военно-воздушные силы Украины обновили свое приложение для оповещения о воздушных налетах новым безопасным алгоритмом, но предупреждают, что из-за угрозы баллистических ракет люди должны полагаться на несколько источников оповещения для защиты.

Война •   •  15286 просмотра
Приложение "Воздушная тревога" обновили, но баллистика летит очень быстро, поэтому важно смотреть все источники, - Игнат

Смертельное ДТП в Житомирской области: ГБР завершило расследование по делу нардепа Николаенко

Расследование установило, что народный депутат Украины совершил смертельное ДТП, сбил пешехода, превысив скорость и нарушив правила дорожного движения на автодороге Киев-Чоп.

Криминал и ЧП •   •  12809 просмотра
Смертельное ДТП в Житомирской области: ГБР завершило расследование по делу нардепа Николаенко

От депутатов-однопартийцев Гройсмана требуют улучшить помощь военнослужащим: детали

От депутатов в Виннице требуют дополнительных выплат из городского бюджета для винничан, которые вступили в ряды Вооруженных сил Украины.

Война •   •  53087 просмотра
От депутатов-однопартийцев Гройсмана требуют улучшить помощь военнослужащим: детали

рф держит ракетоносители в пунктах базирования - Силы обороны Юга

По данным Сил обороны юга Украины, 2 корабля противника находятся на боевом дежурстве в Черном море и 1 корабль в Азовском море, в то время как российские ракетоносцы остаются на своих базах.

Война •   •  14134 просмотра
рф держит ракетоносители в пунктах базирования - Силы обороны Юга

Президент Грузии прокомментировала возможное помилование Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение о помиловании заключенного экс-президента Михеила Саакашвили является исключительно ее моральной ответственностью.

Новости Мира •   •  14692 просмотра
Президент Грузии прокомментировала возможное помилование Саакашвили