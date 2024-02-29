россия не имеет достаточно сил в беларуси для вторжения после вывода до 12 тыс. войск - Демченко

россия на данный момент не имеет достаточно сил, дислоцированных в беларуси, чтобы вторгнуться в Украину, после вывода до 12 тысяч войск, которое произошло ранее, сообщил в эфире телемарафона в четверг спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишет УНН.

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"Ситуация по границе с беларусью изменений не претерпит", - отметил Демченко.

По его словам, с нашей стороны "происходят укрепления и линии границы, и пограничья для того, чтобы иметь мощности отразить любую атаку, если такая состоится повторно с этого направления".

Но могу отметить, что на территории беларуси россия не имеет достаточных сил для того, чтобы осуществить действия по отношению к нашей стране на этом направлении, осуществить вторжение - сказал Демченко.

Спикер ГПСУ напомнил, что ранее "россия вывела свои подразделения, которые находились на территории беларуси, это могло быть совокупно даже и 10, и 12 тысяч личного состава, которые находились на белорусских полигонах, проходили там подготовку, обучение".

После того, как россия их вывела на территорию своего государства, в рамках ротаций новых она не завела. Поэтому фактически на территории беларуси сейчас нет такой мощной группировки российских войск, которая могла бы представлять угрозу Украине - отметил Демченко.

Министр обороны беларуси заявил, что Украина якобы сосредоточила на границе более 100 тыс. военных