росія не має достатньо сил у білорусі для вторгнення після виведення до 12 тис. військ - Демченко
Київ • УНН
Наразі росія не має достатньо сил, дислокованих у білорусі, для вторгнення в Україну після того, як раніше вивела звідти до 12 000 військовослужбовців.
росія наразі не має достатньо сил, дислокованих у білорусі, щоб вторгнутися в Україну, після виведення до 12 тисяч військ, яке відбулося раніше, повідомив в ефірі телемарафону у четвер речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пише УНН.
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"Ситуація по кордону з білоруссю змін не зазнає", - зазначив Демченко.
З його слів, з нашого боку "відбуваються укріплення і лінії кордону, і прикордоння для того, щоб мати потужності відбити будь-яку атаку, якщо така відбудеться повторно з цього напрямку".
Але можу зазначити, що на території білорусі росія не має достатніх сил для того, щоб здійснити дії по відношенню до нашої країни на цьому напрямку, здійснити вторгнення
Речник ДПСУ нагадав, що раніше "росія вивела свої підрозідли, які знаходилися на території білорусі, це могло бути сукупно навіть і 10, і 12 тисяч особового складу, які перебували на білоруських полігонах, проходили там підготовку, навчання".
Після того, як росія їх вивела на територію своєї держави, у межах ротацій нових вона не завела. Тому фактично на території білорусі зараз немає такого потужного угруповання російських військ, яке могло б становити загрозу Україні
Міністр оборони білорусі заявив, що Україна нібито зосередила на кордоні понад 100 тис. військових22.02.24, 14:21 • 22500 переглядiв