россия массированно ударила по Сумам из артиллерии, шестеро раненых

россия сегодня массированно атаковала Сумы из артиллерии, известно о 6 пострадавших, сообщили в пятницу глава Сумской ОВА Олег Григоров и в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Сумы. Сегодня утром враг совершил массированный удар по областному центру. По предварительным выводам, обстрел армия рф осуществила из дальнобойного артиллерийского вооружения. Это уже в третий раз с начала года россияне атаковали Сумскую громаду из такого типа вооружения - написал Григоров.

По его словам, "зафиксировано 8 попаданий в восточной части города".

Повреждены, по его данным, жилые дома, нежилые помещения, транспорт, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Как указали в ГСЧС, спасателям пришлось одновременно работать на трех разных локациях. Чрезвычайники ликвидировали пожар, возникший в трехэтажном жилом доме.

"В результате атаки пострадали шестеро жителей города. Тяжелое ранение получил 56-летний мужчина. Он находится в больнице, медики оказывают всю необходимую помощь", - отметил Григоров.

Двух человек пожилого возраста, по его словам, доставили в медицинское учреждение. После оказания помощи они будут лечиться амбулаторно. Остальные получили помощь без госпитализации.

"Такие атаки направлены не только на разрушение инфраструктуры, но и на психологическое давление на людей. Сумская область живет в условиях постоянной угрозы. Сверхважно сохранять бдительность и быть готовыми быстро реагировать на опасность", - подчеркнул Григоров.

102 из 117 дронов обезвредили над Украиной во время ночной атаки рф