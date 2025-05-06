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россия массированно атакует Харьков дронами: серия взрывов в разных районах

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Ночью 6 мая российские войска осуществили массированную атаку на Харьков, используя БпЛА, зафиксирована серия взрывов в Индустриальном, Холодногорском, Шевченковском и Киевском районах.

россия массированно атакует Харьков дронами: серия взрывов в разных районах

Ночью 6 мая россияне осуществляют массированную атаку по Харькову с помощью БпЛА. Об этом сообщает УНН.

Детали

В 4:15 мэр города Игорь Терехов сообщил о трех ударах по Индустриальному району Харькова.

На город еще идут вражеские БПЛА. Будьте осторожны!

- предупредил Терехов.

Впоследствии он сообщил о еще трех ударах - по Холодногорскому, Шевченковскому и Киевскому районах.

"Массированная атака вражеских БПЛА на город еще продолжается - в воздухе фиксируют еще несколько беспилотников", - написал мэр Харькова.

Напомним

Ночью во вторник, 6 мая, россияне атаковали Харьков беспилотником. Враг совершил удар БпЛА типа "Шахед" по центральному, плотно заселенному району города.

Харьковская область: из-за атак рф 9 раненых, среди них двое детей05.05.25, 09:51 • 5914 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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