россия массированно атакует Харьков дронами: серия взрывов в разных районах
Киев • УНН
Ночью 6 мая российские войска осуществили массированную атаку на Харьков, используя БпЛА, зафиксирована серия взрывов в Индустриальном, Холодногорском, Шевченковском и Киевском районах.
Ночью 6 мая россияне осуществляют массированную атаку по Харькову с помощью БпЛА. Об этом сообщает УНН.
Детали
В 4:15 мэр города Игорь Терехов сообщил о трех ударах по Индустриальному району Харькова.
На город еще идут вражеские БПЛА. Будьте осторожны!
Впоследствии он сообщил о еще трех ударах - по Холодногорскому, Шевченковскому и Киевскому районах.
"Массированная атака вражеских БПЛА на город еще продолжается - в воздухе фиксируют еще несколько беспилотников", - написал мэр Харькова.
Напомним
Ночью во вторник, 6 мая, россияне атаковали Харьков беспилотником. Враг совершил удар БпЛА типа "Шахед" по центральному, плотно заселенному району города.
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