росія масовано атакує Харків дронами: серія вибухів у різних районах
Київ • УНН
Вночі 6 травня російські війська здійснили масовану атаку на Харків, використовуючи БпЛА, зафіксовано серію вибухів в Індустріальному, Холодногірському, Шевченківському та Київському районах.
Вночі 6 травня росіяни здійснюють масовану атаку по Харкову за допопомогою БпЛА. Про це повідомляє УНН.
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О 4:15 мер міста Ігор Терехов повідомив про три удади по Індустріальному району Харкова.
На місто ще йдуть ворожі БПЛА. Будьте обережні!
Згодом він повідомив про ще три удари - по Холодногірському, Шевченківському та Київському районах.
"Масована атака ворожих БПЛА на місто ще триває - у повітрі фіксують ще кілька безпілотників", - написав мер Харкова.
Нагадаємо
Вночі у вівторок, 6 травня, росіяни атакували Харків безпілотником. Ворог здійснив удар БпЛА типу "Шахед" по центральному, щільно заселеному району міста.
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