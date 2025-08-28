$41.400.03
россия и Украина проведут воссоединение семей в начале сентября

Киев • УНН

 • 36 просмотра

россия и Украина планируют мероприятия по воссоединению семей в начале сентября. Процесс требует согласования логистики и безопасности, а также координации между гуманитарными организациями.

россия и Украина проведут воссоединение семей в начале сентября

В начале сентября россия и Украина планируют провести ряд мероприятий по воссоединению семей, пострадавших в результате полномасштабного вторжения. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на уполномоченную по правам человека в рф Татьяну Москалькову, передает УНН.

Сейчас у нас около восьми семей, которые просят их объединить. Это очень непростая история, потому что у большинства истек срок паспортов, нужно оформить документы. Если это пожилые люди, то нужно оформить их проезд, обеспечить скорую помощь, решить вопрос с Международным комитетом Красного Креста. Но мы договорились, что в начале сентября проведем ряд воссоединений таких семей

- отметила Москалькова.

По словам представителей российской стороны, процесс требует тщательного согласования, в частности по безопасности и логистике, и предполагает координацию между гуманитарными организациями и государственными структурами обеих стран.

Напомним

25 августа уполномоченная по правам человека рф Татьяна Москалькова сообщила, что при посредничестве белорусской стороны состоялась ее встреча с представителем Офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. По ее словам, стороны обсудили вопросы воссоединения семей, а также состоялся обмен письмами от военнопленных для их родных.

