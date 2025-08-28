росія та Україна проведуть возз'єднання родин на початку вересня

$41.400.03
48.270.21
uk
17:11 • 12324 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 28192 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 107838 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 70836 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 43036 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 61158 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 48969 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 46997 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 122017 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 125437 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0м/с
75%
754мм
Популярнi новини
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 70985 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 46374 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 45092 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 29309 перегляди
Мережею шириться фото БпЛА "Гербера", який впав поблизу житлових будинків Києва 20:53 • 11897 перегляди
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 45177 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 46462 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 107842 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 123787 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 122018 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Рустем Умєров
Петер Сіярто
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Китай
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 29371 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 71053 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 76971 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 75900 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 109488 перегляди
Актуальне
Свіфт
Іскандер (ОТРК)
Мі-8
Дія (сервіс)
E-6 Mercury

росія та Україна проведуть возз'єднання родин на початку вересня

Київ • УНН

 • 6 перегляди

росія та Україна планують заходи з возз'єднання сімей на початку вересня. Процес вимагає узгодження логістики та безпеки, а також координації між гуманітарними організаціями.

росія та Україна проведуть возз'єднання родин на початку вересня

На початку вересня росія та Україна планують провести ряд заходів із воззʼєднання сімей, що постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення. Про це пишуть росЗМІ з посиланням на уповноважену з прав людини в рф тетяну москалькову, передає УНН.

Зараз у нас близько восьми сімей, які просять їх об'єднати. Це дуже непроста історія, тому що у більшості закінчився термін паспортів, потрібно оформити документи. Якщо це люди похилого віку, то потрібно оформити їх проїзд, забезпечити швидку допомогу, вирішити питання з Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Але ми домовилися, що на початку вересня проведемо низку возз'єднань таких сімей

- зазначила москалькова.

За словами представників російської сторони, процес потребує ретельного узгодження, зокрема щодо безпеки та логістики, і передбачає координацію між гуманітарними організаціями та державними структурами обох країн.

Нагадаємо

25 серпня уповноважена з прав людини рф тетяна москалькова повідомила, що за посередництва білоруської сторони відбулася її зустріч із представником Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. За її словами, сторони обговорили питання возз’єднання родин, а також відбувся обмін листами від військовополонених для їхніх рідних.

Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 року24.08.25, 16:49 • 70609 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Білорусь
благодійність
Міжнародний комітет Червоного Хреста
Україна