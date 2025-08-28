росія та Україна проведуть возз'єднання родин на початку вересня

На початку вересня росія та Україна планують провести ряд заходів із воззʼєднання сімей, що постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення. Про це пишуть росЗМІ з посиланням на уповноважену з прав людини в рф тетяну москалькову, передає УНН.

Зараз у нас близько восьми сімей, які просять їх об'єднати. Це дуже непроста історія, тому що у більшості закінчився термін паспортів, потрібно оформити документи. Якщо це люди похилого віку, то потрібно оформити їх проїзд, забезпечити швидку допомогу, вирішити питання з Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Але ми домовилися, що на початку вересня проведемо низку возз'єднань таких сімей - зазначила москалькова.

За словами представників російської сторони, процес потребує ретельного узгодження, зокрема щодо безпеки та логістики, і передбачає координацію між гуманітарними організаціями та державними структурами обох країн.

Нагадаємо

25 серпня уповноважена з прав людини рф тетяна москалькова повідомила, що за посередництва білоруської сторони відбулася її зустріч із представником Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. За її словами, сторони обговорили питання возз’єднання родин, а також відбувся обмін листами від військовополонених для їхніх рідних.

