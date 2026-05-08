В кремле на фоне заявлений о том, что Евросоюз готовится к потенциальным переговорам с российским диктатором владимиром путиным, заявили, что рф готова к диалогу с Европой, но сама его инициировать не будет. Об этом заявил пресс-секретарь кремля дмитрий песков, сообщают российские "медиа", передает УНН.

Мы будем готовы продвигаться вперед в нашем диалоге настолько, насколько будут готовы европейцы. Но, как неоднократно отмечал путин, учитывая ту позицию, которую заняли европейцы, мы сами такие контакты инициировать не будем - сказал песков.

Он добавил, что "путин готов к переговорам со всеми, о чем неоднократно говорил".

российская сторона не была инициатором сведения к нулю наших отношений. Инициатором этого был именно Брюссель и отдельные европейские столицы - добавил песков.

Лидеры Евросоюза готовятся к потенциальным переговорам с российским диктатором владимиром путиным, в Европе все больше разочаровываются переговорами по прекращению войны в Украине, которые возглавляет президент США Дональд Трамп.