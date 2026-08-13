россия дважды атаковала предприятие в Чернигове, применив "Бандероль"

россия сегодня дважды атаковала предприятие в Чернигове, повторный удар нанесла с помощью "Бандероли", сообщили в среду в Черниговском городском совете, пишет УНН.

Враг повторно атаковал предприятие в Чернигове, которое сегодня около 8:10 утра уже подверглось удару. На этот раз для атаки противник применил боеприпас "Бандероль". Информация о пострадавших не поступала