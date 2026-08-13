россия дважды атаковала предприятие в Чернигове, применив "Бандероль"
Киев • УНН
Враг повторно ударил по предприятию в Чернигове, которое уже подверглось атаке утром, использовав боеприпас «Бандероль». Информации о пострадавших нет.
россия сегодня дважды атаковала предприятие в Чернигове, повторный удар нанесла с помощью "Бандероли", сообщили в среду в Черниговском городском совете, пишет УНН.
Враг повторно атаковал предприятие в Чернигове, которое сегодня около 8:10 утра уже подверглось удару. На этот раз для атаки противник применил боеприпас "Бандероль". Информация о пострадавших не поступала
Дополнение
Ранее глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что "ночью и утром россияне атаковали "геранями" Чернигов. Попадания зафиксированы в нескольких локациях. Под ударом оказались автокооперативы и несколько предприятий. На местах попаданий работали пожарные".
Также, по его данным, вчера вечером россияне ударили "герберой" по Городне в области. Загорелось хозяйственное строение, повреждено жилье. Пострадала 10-летняя девочка — у нее ссадины, ребенок испытал стресс. Ночью "гербера" попала по АЗС в Репкинской громаде — пожар там потушили. В громаде также повреждены дома.
ГСЧС показала последствия удара рф, в результате которого пострадал ребенок.