Россия делится с Китаем технологиями, которые могут быть использованы для войны против Тайваня - ЦПД

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Россия помогает Китаю разработать систему управления амфибийными операциями Sword, подписав контракт на €4,284 млн. Проект включает аппаратное и программное обеспечение, интеграцию в бронеавтомобили и обучение китайских военных.

Россия делится с Китаем технологиями, которые могут быть использованы для войны против Тайваня - ЦПД

Издание DefenseMirror сообщает, что Россия помогает Китаю создать систему управления амфибийными операциями под кодовым названием Sword. Возможно, это происходит в рамках подготовки к войне против Тайваня, сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Детали

По данным DefenseMirror, Москва помогает Пекину создать систему управления амфибийными операциями под кодовым названием Sword. Это водные и воздушные операции, которые могут осуществляться в условиях потенциальной войны в Азии

- сообщил Коваленко.

Коваленко сообщил, что в июне 2024 года российский государственный экспортер вооружений России "Рособоронэкспорт" подписал контракт с китайской компанией CETC International на сумму €4,284 млн для передачи технической документации, необходимой для разработки системы Sword.

Проект охватывает аппаратное и программное обеспечение - от командно-штабных машин и систем связи до полевых командных пунктов, амфибийных боевых машин и персонального оборудования.

Цель - обеспечить надежную передачу данных и координацию сил в режиме реального времени на всех уровнях - от корпуса до рядового военного

- пояснил Коваленко.

Отмечается, что данная система будет интегрирована в китайские бронеавтомобили СЅК131А Dongfeng Mengshi. На момент утечки документов РФ завершила стадии предварительного и технического проектирования. В данный момент происходит создание прототипов и их испытания на полигоне.

Сейчас параллельно проходит процесс обучения 60 военнослужащих Народно-освободительной армии Китая. Он включает как теоретические, так и практические тренинги: 152 часа лекций, 130 - групповых занятий, 150 - практических упражнений с радиостанциями R‑187VE, R‑188E и InmarSat‑BGAN Explorer 727.

Часть подготовки происходит в Тулаточмаше, где используются симуляторы. Система Sword позволяет отображать позиции своих и вражеских сил в реальном времени, а также координировать удары артиллерией и авиацией через цифровые планшеты.

Аналитики считают, что эта подготовка происходит для будущей войны против Тайваня и растягивания сил Запада.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время личной беседы лидер Китая Си Цзиньпин заверил его в отсутствии планов силового давления на Тайвань, пока Трамп будет оставаться у власти.

Павел Зинченко

Новости МираТехнологии
