15259 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
3420 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
Ексклюзив
10126 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
7036 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
74928 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 43699 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 47790 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 162683 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 92915 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 79667 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
росія ділиться з Китаєм технологіями, які можуть бути використані для війни проти Тайваню - ЦПД

Київ • УНН

 • 68 перегляди

росія допомагає Китаю розробити систему управління амфібійними операціями Sword, підписавши контракт на €4,284 млн. Проєкт включає апаратне та програмне забезпечення, інтеграцію в бронеавтомобілі та навчання китайських військових.

росія ділиться з Китаєм технологіями, які можуть бути використані для війни проти Тайваню - ЦПД

Видання DefenseMirror повідомляє, що росія допомагає Китаю створити систему управління амфібійними операціями під кодовою назвою Sword. Можливо, це відбувається в рамках підготовки до війни проти Тайваня, повідомив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Деталі

За даними DefenseMirror, москва допомагає Пекіну створити систему управління амфібійними операціями під кодовою назвою Sword. Це водні та повітряні операції, які можуть здійснюватися в умовах потенційної війни в Азії

- повідомив Коваленко.

Коваленко повідомив, що у червні 2024 року російський державний експортер озброєнь росії "Рособоронекспорт" підписав контракт з китайською компанією CETC International на суму €4,284 млн для передачі технічної документації, необхідної для розробки системи Sword.

Проєкт охоплює апаратне і програмне забезпечення - від командно-штабних машин і систем зв’язку до польових командних пунктів, амфібійних бойових машин і персонального устаткування.

Мета - забезпечити надійну передачу даних і координацію сил в режимі реального часу на всіх рівнях - від корпусу до рядового військового

- пояснив Коваленко.

Зазначається, що дана система буде інтегрована в китайські бронеавтомобілі СЅК131А Dongfeng Mengshi. На момент витоку документів рф завершила стадії попереднього та технічного проєктування. В даний момент відбувається створення прототипів та їх випробування на полігоні.

Зараз паралельно проходить процес навчання 60 військовослужбовців Народно визвольної армії Китаю. Він включає як теоретичні, так і практичні тренінги: 152 години лекцій, 130 - групових занять, 150 - практичних вправ із радіостанціями R‑187VE, R‑188E та InmarSat‑BGAN Explorer 727.

Частина підготовки відбувається у Тулаточмаші, де використовуються симулятори.Система Sword дає можливість відображати позиції своїх і ворожих сил у реальному часі, а також координувати удари артилерією та авіацією через цифрові планшети.

Аналітики вважають, що ця підготовка відбувається задля майбутньої війни проти Тайваня і розтягнення сил Заходу.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час особистої розмови лідер Китаю Сі Цзіньпін запевнив його у відсутності планів силового тиску на Тайвань, допоки Трамп залишатиметься при владі.

Павло Зінченко

