Видання DefenseMirror повідомляє, що росія допомагає Китаю створити систему управління амфібійними операціями під кодовою назвою Sword. Можливо, це відбувається в рамках підготовки до війни проти Тайваня, повідомив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Деталі

За даними DefenseMirror, москва допомагає Пекіну створити систему управління амфібійними операціями під кодовою назвою Sword. Це водні та повітряні операції, які можуть здійснюватися в умовах потенційної війни в Азії - повідомив Коваленко.

Коваленко повідомив, що у червні 2024 року російський державний експортер озброєнь росії "Рособоронекспорт" підписав контракт з китайською компанією CETC International на суму €4,284 млн для передачі технічної документації, необхідної для розробки системи Sword.

Проєкт охоплює апаратне і програмне забезпечення - від командно-штабних машин і систем зв’язку до польових командних пунктів, амфібійних бойових машин і персонального устаткування.

Мета - забезпечити надійну передачу даних і координацію сил в режимі реального часу на всіх рівнях - від корпусу до рядового військового - пояснив Коваленко.

Зазначається, що дана система буде інтегрована в китайські бронеавтомобілі СЅК131А Dongfeng Mengshi. На момент витоку документів рф завершила стадії попереднього та технічного проєктування. В даний момент відбувається створення прототипів та їх випробування на полігоні.

Зараз паралельно проходить процес навчання 60 військовослужбовців Народно визвольної армії Китаю. Він включає як теоретичні, так і практичні тренінги: 152 години лекцій, 130 - групових занять, 150 - практичних вправ із радіостанціями R‑187VE, R‑188E та InmarSat‑BGAN Explorer 727.

Частина підготовки відбувається у Тулаточмаші, де використовуються симулятори.Система Sword дає можливість відображати позиції своїх і ворожих сил у реальному часі, а також координувати удари артилерією та авіацією через цифрові планшети.

Аналітики вважають, що ця підготовка відбувається задля майбутньої війни проти Тайваня і розтягнення сил Заходу.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час особистої розмови лідер Китаю Сі Цзіньпін запевнив його у відсутності планів силового тиску на Тайвань, допоки Трамп залишатиметься при владі.