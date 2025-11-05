Россия более 60 раз ударила по спасателям ГСЧС за 3 месяца – министр внутренних дел Клименко
Киев • УНН
Министр внутренних дел Клименко сообщил, что за последние три месяца россияне совершили более 60 целенаправленных атак на подразделения ГСЧС. В результате этих обстрелов погибли пятеро и более 30 украинских спасателей получили ранения.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что за последние три месяца россияне совершили более 60 целенаправленных атак по подразделениям ГСЧС, в результате чего погибли пятеро и более 30 украинских спасателей получили ранения. Об этом министр написал в своем Телеграм-канале, сообщает УНН.
Детали
Глава МВД подчеркнул, что российские войска систематически обстреливают тех, кто спасает жизни мирных жителей.
Более 60 раз россия ударила по подразделениям ГСЧС в течение прошлых трех месяцев. В результате этих коварных обстрелов погибли 5 и ранены более 30 спасателей
По его словам, 5 ноября российские войска снова прицельно атаковали спасателей в Запорожской области.
В Запорожской области, в селе Приморское, оккупанты целенаправленно атаковали FPV-дроном служебный автомобиль ГСЧС. Четыре спасателя получили ранения различной степени тяжести. Им оказывают медицинскую помощь
Также враг нанес авиаудар по территории пожарной части в Краматорске – повреждено здание, учебная башня и более десяти единиц спецтехники.
россия наносит циничные удары по людям, которые ежедневно спасают других. По технике, которая помогает в спасении
Министр заверил, что все пострадавшие спасатели получают необходимую помощь, а последствия обстрелов ликвидируются.
Оккупанты атаковали пожарный автомобиль в Херсоне после артобстрела01.11.25, 17:22 • 8675 просмотров