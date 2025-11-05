ukenru
17:06 • 4778 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
15:51 • 11658 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
15:03 • 17142 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
13:23 • 23904 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
12:20 • 20991 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 21404 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32 • 29495 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Эксклюзив
5 ноября, 08:57 • 22557 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
5 ноября, 08:12 • 21407 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
5 ноября, 07:17 • 18400 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
Графики отключений электроэнергии
Россия более 60 раз ударила по спасателям ГСЧС за 3 месяца – министр внутренних дел Клименко

Киев • УНН

 • 408 просмотра

Министр внутренних дел Клименко сообщил, что за последние три месяца россияне совершили более 60 целенаправленных атак на подразделения ГСЧС. В результате этих обстрелов погибли пятеро и более 30 украинских спасателей получили ранения.

Россия более 60 раз ударила по спасателям ГСЧС за 3 месяца – министр внутренних дел Клименко

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что за последние три месяца россияне совершили более 60 целенаправленных атак по подразделениям ГСЧС, в результате чего погибли пятеро и более 30 украинских спасателей получили ранения. Об этом министр написал в своем Телеграм-канале, сообщает УНН.

Детали

Глава МВД подчеркнул, что российские войска систематически обстреливают тех, кто спасает жизни мирных жителей.

Более 60 раз россия ударила по подразделениям ГСЧС в течение прошлых трех месяцев. В результате этих коварных обстрелов погибли 5 и ранены более 30 спасателей 

– сообщил Клименко.

По его словам, 5 ноября российские войска снова прицельно атаковали спасателей в Запорожской области.

В Запорожской области, в селе Приморское, оккупанты целенаправленно атаковали FPV-дроном служебный автомобиль ГСЧС. Четыре спасателя получили ранения различной степени тяжести. Им оказывают медицинскую помощь 

– отметил министр.

Также враг нанес авиаудар по территории пожарной части в Краматорске – повреждено здание, учебная башня и более десяти единиц спецтехники.

россия наносит циничные удары по людям, которые ежедневно спасают других. По технике, которая помогает в спасении 

– подчеркнул Клименко.

Министр заверил, что все пострадавшие спасатели получают необходимую помощь, а последствия обстрелов ликвидируются.

Степан Гафтко

