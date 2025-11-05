Россия более 60 раз ударила по спасателям ГСЧС за 3 месяца – министр внутренних дел Клименко

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что за последние три месяца россияне совершили более 60 целенаправленных атак по подразделениям ГСЧС, в результате чего погибли пятеро и более 30 украинских спасателей получили ранения. Об этом министр написал в своем Телеграм-канале, сообщает УНН.

Глава МВД подчеркнул, что российские войска систематически обстреливают тех, кто спасает жизни мирных жителей.

Более 60 раз россия ударила по подразделениям ГСЧС в течение прошлых трех месяцев. В результате этих коварных обстрелов погибли 5 и ранены более 30 спасателей

По его словам, 5 ноября российские войска снова прицельно атаковали спасателей в Запорожской области.

В Запорожской области, в селе Приморское, оккупанты целенаправленно атаковали FPV-дроном служебный автомобиль ГСЧС. Четыре спасателя получили ранения различной степени тяжести. Им оказывают медицинскую помощь

Также враг нанес авиаудар по территории пожарной части в Краматорске – повреждено здание, учебная башня и более десяти единиц спецтехники.

россия наносит циничные удары по людям, которые ежедневно спасают других. По технике, которая помогает в спасении