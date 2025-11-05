Росія понад 60 разів ударила по рятувальниках ДСНС за 3 місяці – міністр внутрішніх справ Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Климeнко повідомив, що за останні три місяці росіяни здійснили понад 60 цілеспрямованих атак по підрозділах ДСНС, унаслідок чого загинуло п’ятеро та понад 30 українських рятувальників отримали поранення. Про це міністр написав у своєму Телеграм-каналі, повідомляє УНН.

Очільник МВС наголосив, що російські війська систематично обстрілюють тих, хто рятує життя мирних жителів.

Більше 60 разів росія вдарила по підрозділах ДСНС упродовж минулих трьох місяців. Внаслідок цих підступних обстрілів загинуло 5 та поранено понад 30 рятувальників

За його словами, 5 листопада російські війська знову прицільно атакували рятувальників у Запорізькій області.

У Запорізькій області, в селі Приморське, окупанти цілеспрямовано атакували FPV-дроном службовий автомобіль ДСНС. Чотири рятувальники зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Їм надають медичну допомогу

Також ворог завдав авіаудару по території пожежної частини у Краматорську – пошкоджено будівлю, навчальну вежу та понад десять одиниць спецтехніки.

росія завдає цинічних ударів по людях, які щодня рятують інших. По техніці, яка допомагає в порятунку