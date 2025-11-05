Росія понад 60 разів ударила по рятувальниках ДСНС за 3 місяці – міністр внутрішніх справ Клименко

ukenru
18:18 • 1702 перегляди
Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів до Краматорська та Слов'янська через безпекові ризики
17:06 • 8332 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
15:51 • 12832 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Ексклюзив
15:03 • 18981 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
13:23 • 25482 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 12:20 • 21306 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
5 листопада, 11:19 • 21607 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
5 листопада, 10:32 • 30231 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Ексклюзив
5 листопада, 08:57 • 22598 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
5 листопада, 08:12 • 21442 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 30781 перегляди
Перевозив на даху власного авто: поліція вилучила у киянина безпілотник "Shahed"Photo5 листопада, 09:17 • 13341 перегляди
Російський порт Туапсе призупинив експорт палива після атак дронів, НПЗ зупинився - Reuters5 листопада, 10:59 • 15579 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto5 листопада, 11:10 • 35207 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto5 листопада, 11:38 • 29105 перегляди
Публікації
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
15:03 • 18981 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Ексклюзив
13:23 • 25482 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto5 листопада, 11:38 • 29282 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto5 листопада, 11:10 • 35410 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується5 листопада, 10:32 • 30231 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Ігор Клименко
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Італія
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo15:25 • 5560 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора14:19 • 8638 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 30921 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 36118 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 49469 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
2С5 «Гіацинт-С»
БМ-21 «Град»

Росія понад 60 разів ударила по рятувальниках ДСНС за 3 місяці – міністр внутрішніх справ Клименко

Київ • УНН

 • 832 перегляди

Міністр внутрішніх справ Клименко повідомив, що за останні три місяці росіяни здійснили понад 60 цілеспрямованих атак на підрозділи ДСНС. Внаслідок цих обстрілів загинуло п'ятеро та понад 30 українських рятувальників отримали поранення.

Росія понад 60 разів ударила по рятувальниках ДСНС за 3 місяці – міністр внутрішніх справ Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Климeнко повідомив, що за останні три місяці росіяни здійснили понад 60 цілеспрямованих атак по підрозділах ДСНС, унаслідок чого загинуло п’ятеро та понад 30 українських рятувальників отримали поранення. Про це міністр написав у своєму Телеграм-каналі, повідомляє УНН.

Деталі

Очільник МВС наголосив, що російські війська систематично обстрілюють тих, хто рятує життя мирних жителів.

Більше 60 разів росія вдарила по підрозділах ДСНС упродовж минулих трьох місяців. Внаслідок цих підступних обстрілів загинуло 5 та поранено понад 30 рятувальників 

– повідомив Климeнко.

За його словами, 5 листопада російські війська знову прицільно атакували рятувальників у Запорізькій області.

У Запорізькій області, в селі Приморське, окупанти цілеспрямовано атакували FPV-дроном службовий автомобіль ДСНС. Чотири рятувальники зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Їм надають медичну допомогу 

– зазначив міністр.

Також ворог завдав авіаудару по території пожежної частини у Краматорську – пошкоджено будівлю, навчальну вежу та понад десять одиниць спецтехніки.

росія завдає цинічних ударів по людях, які щодня рятують інших. По техніці, яка допомагає в порятунку 

– підкреслив Климeнко.

Міністр запевнив, що всі постраждалі рятувальники отримують необхідну допомогу, а наслідки обстрілів ліквідовуються.

Окупанти атакували пожежний автомобіль у Херсоні після артобстрілу01.11.25, 17:22 • 8681 перегляд

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Запорізька область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Ігор Клименко
Україна
Краматорськ
Херсон