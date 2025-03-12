россия атакует Украину дронами: в Киеве и областях объявлена воздушная тревога, работает ПВО
Киев • УНН
В ночь на 12 марта рф запустила ударные беспилотники по Украине. В Киеве и многих регионах объявлена воздушная тревога, работает ПВО.
В ночь на 12 марта российская армия запустила ударные беспилотники на территорию Украины. В столице и в ряде регионов объявили воздушную тревогу и сообщили о работе ПВО. Об этом информирует мэр Киева Виталий Кличко и Воздушные Силы ВСУ, передает УНН.
В городе работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!
Информация о движении враждебных БПЛА по состоянию на 00:32:
Винницкая область→Хмельницкая область
Житомирская область→Хмельницкая область
Житомирская область→Житомир
Киевская область→Житомирская область
Киевская область→Бровары/Киев
Киевская область→Обухов/Белая Церковь
Полтавская область→Миргород/Лубны
Харьковская область→Харьков/р-н.
Напоминаем, в Днепре в результате атаки беспилотников поврежден объект инфраструктуры и два частных дома.
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