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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33691 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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росія атакує Україну дронами: у Києві та областях оголошено повітряну тривогу, працює ППО

Київ • УНН

 • 24333 перегляди

У ніч на 12 березня рф запустила ударні безпілотники по Україні. У Києві та багатьох регіонах оголошено повітряну тривогу, працює ППО.

росія атакує Україну дронами: у Києві та областях оголошено повітряну тривогу, працює ППО

У ніч проти 12 березня російська армія запустила ударні безпілотники на територію України. У столиці та в низці регіонів оголосили повітряну тривогу і повідомили про роботу ППО. Про це інформує мер Києва Віталій Кличко і Повітряні Сили ЗСУ, передає УНН.  

У місті працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!

- написав мер столиці о 00:57.

Інформація щодо руху ворожих БпЛА станом на 00:32:

Вінниччина→Хмельниччина

Житомирщина→Хмельниччина

Житомирщина→Житомир

Київщина→Житомирщина

Київщина→Бровари/Київ

Київщина→Обухів/Біла Церква

Полтавщина→Миргород/Лубни

Харківщина→Харків/р-н.

Нагадаємо, у Дніпрі внаслідок атаки безпілотників пошкоджено об'єкт інфраструктури та два приватні будинки.

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