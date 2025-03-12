росія атакує Україну дронами: у Києві та областях оголошено повітряну тривогу, працює ППО
Київ • УНН
У ніч на 12 березня рф запустила ударні безпілотники по Україні. У Києві та багатьох регіонах оголошено повітряну тривогу, працює ППО.
У ніч проти 12 березня російська армія запустила ударні безпілотники на територію України. У столиці та в низці регіонів оголосили повітряну тривогу і повідомили про роботу ППО. Про це інформує мер Києва Віталій Кличко і Повітряні Сили ЗСУ, передає УНН.
У місті працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!
Інформація щодо руху ворожих БпЛА станом на 00:32:
Вінниччина→Хмельниччина
Житомирщина→Хмельниччина
Житомирщина→Житомир
Київщина→Житомирщина
Київщина→Бровари/Київ
Київщина→Обухів/Біла Церква
Полтавщина→Миргород/Лубни
Харківщина→Харків/р-н.
Нагадаємо, у Дніпрі внаслідок атаки безпілотників пошкоджено об'єкт інфраструктури та два приватні будинки.
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