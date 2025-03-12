росія атакує Україну дронами: у Києві та областях оголошено повітряну тривогу, працює ППО

У ніч проти 12 березня російська армія запустила ударні безпілотники на територію України. У столиці та в низці регіонів оголосили повітряну тривогу і повідомили про роботу ППО. Про це інформує мер Києва Віталій Кличко і Повітряні Сили ЗСУ, передає УНН.

У місті працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях! - написав мер столиці о 00:57.

Інформація щодо руху ворожих БпЛА станом на 00:32:

Вінниччина→Хмельниччина

Житомирщина→Хмельниччина

Житомирщина→Житомир

Київщина→Житомирщина

Київщина→Бровари/Київ

Київщина→Обухів/Біла Церква

Полтавщина→Миргород/Лубни

Харківщина→Харків/р-н.

Нагадаємо, у Дніпрі внаслідок атаки безпілотників пошкоджено об'єкт інфраструктури та два приватні будинки.

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