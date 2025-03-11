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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Окупанти атакували Донеччину: загинули брати 11 і 13 років

Київ • УНН

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Внаслідок артилерійського обстрілу рф у Рівному загинули брати 11 і 13 років, 14-річний хлопець поранений. Діти раніше були евакуйовані на Дніпропетровщину, але повернулися додому.

Окупанти атакували Донеччину: загинули брати 11 і 13 років

Армія рф вбила на Донеччині двох братів 11 і 13 років, ще один підліток отримав поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Вже ввечері ворог обстріляв з артилерії Рівне Мирноградської громади. Загинули двоє братів 11 і 13 років. Крім того, поранення отримав 14-річний хлопець — він перебуває у важкому стані 

- повідомив голова ОВА.

За його словами, "це жахлива новина сама по собі, але ще жахливіше — що всіх трьох ще в серпні-вересні минулого року ми евакуювали на Дніпровщину".

Рішення повернутися додому, очевидно, діти не приймали самі, але заплатили за це рішення найстрашнішу ціну 

- резюмував він.

Додамо

Також сьогодні росіяни атакували FPV-дронами дві цивільні автівки між Покровськом і Родинським — 1 людина загинула, 2 поранені. Крім того, за сьогодні у Сіверську 3 людини загинули і 3 поранені, і ще 1 людина поранена у Костянтинівці.

Ворог вдарив КАБом по багатоповерхівці на Донеччині: загинула людина, 4 поранених 11.03.25, 13:22 • 22486 переглядiв

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