Ворог вдарив КАБом по багатоповерхівці на Донеччині: загинула людина, 4 поранених

Російські окупаційні війська скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Сіверську на Донеччині, одна людина загинула. Про це повідомляє глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Сіверськ. 1 загиблий і 4 поранених. Сьогодні вдень росіяни скинули там авіабомбу на багатоповерхівку - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що поранені евакуйовані до лікарні, на місці працюють всі відповідальні служби.

Нагадаємо

11 березня російські військові скинули авіабомбу на житлові квартали Костянтинівки, поранивши чотирьох мирних жителів. Постраждали будинки, автомобіль та інфраструктура міста, розпочато розслідування воєнного злочину.