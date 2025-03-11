Враг ударил КАБом по многоэтажке в Донецкой области: погиб человек, 4 раненых
Киев • УНН
Оккупанты сбросили КАБ на многоэтажку в Северске, в результате чего погиб один человек и четверо ранены. Пострадавших эвакуировали в больницу, на месте работают соответствующие службы.
Российские оккупационные войска сбросили авиабомбу на многоэтажку в Северске на Донетчине, один человек погиб. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
Северск. 1 погибший и 4 раненых. Сегодня днем россияне сбросили там авиабомбу на многоэтажку
Также отмечается, что раненые эвакуированы в больницу, на месте работают все ответственные службы.
Напомним
11 марта российские военные сбросили авиабомбу на жилые кварталы Константиновки, ранив четверых мирных жителей. Пострадали дома, автомобиль и инфраструктура города, начато расследование военного преступления.