росіяни під ранок скинули авіабомбу на Костянтинівку: четверо постраждалих
Київ • УНН
Російські військові скинули авіабомбу на житлові квартали Костянтинівки, поранивши чотирьох мирних жителів. Постраждали будинки, автомобіль та інфраструктура міста, розпочато розслідування воєнного злочину.
Російські військові сьогодні під ранок скинули авіабомбу на житлові квартали Костянтинівки у Донецькій області, поранивши чотирьох мирних жителів, постраждали будинки, інфраструктура, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі у вівторок, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 11 березня, о 04:20, окупанти скинули на Костянтинівку "ФАБ-250" із модулем УМПК.
У зоні ураження вкотре опинилась житлова забудова. Внаслідок атаки тілесні ушкодження отримали 52-річна матір та її син 30 років, 54-річна містянка, а також дівчина 23 років. На момент обстрілу вони перебували у своїх оселях
У них діагностовано мінно-вибухові травми, різані рани й перелом.
Пошкоджено багатоквартирні будинки, автомобіль, лінію електромережі та газопровід.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Доповнення
За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, всього за добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини, росіяни вбили 1 жителя області - у Покровську, ще 3 людини в області за добу дістали поранення:
- Волноваський район. У Воскресенці Комарської громади пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку і ангар.
- Покровський район. У Покровську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 2 приватні будинки і багатоповерхівку; у Родинському 1 багатоповерхівку зруйновано і 8 пошкоджено. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено 7 приватних будинків і адмінбудівлю. У Гродівській громаді пошкоджено 4 будинки у Малинівці і 3 в Новоекономічному.
- Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено 3 приватні будинки і господарчу споруду. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі, лінію електропередач, газогін і 2 автомобілі; у Новодмитрівці пошкоджено адмінбудівлю і господарчу споруду.