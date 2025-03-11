росіяни під ранок скинули авіабомбу на Костянтинівку: четверо постраждалих

Російські військові сьогодні під ранок скинули авіабомбу на житлові квартали Костянтинівки у Донецькій області, поранивши чотирьох мирних жителів, постраждали будинки, інфраструктура, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі у вівторок, пише УНН.

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За даними слідства, 11 березня, о 04:20, окупанти скинули на Костянтинівку "ФАБ-250" із модулем УМПК.

У зоні ураження вкотре опинилась житлова забудова. Внаслідок атаки тілесні ушкодження отримали 52-річна матір та її син 30 років, 54-річна містянка, а також дівчина 23 років. На момент обстрілу вони перебували у своїх оселях - повідомили у прокуратурі.

У них діагностовано мінно-вибухові травми, різані рани й перелом.

Пошкоджено багатоквартирні будинки, автомобіль, лінію електромережі та газопровід.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Доповнення

За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, всього за добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини, росіяни вбили 1 жителя області - у Покровську, ще 3 людини в області за добу дістали поранення: