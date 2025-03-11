россияне под утро сбросили авиабомбу на Константиновку: четверо пострадавших
Киев • УНН
Российские военные сбросили авиабомбу на жилые кварталы Константиновки, ранив четверых мирных жителей. Пострадали дома, автомобиль и инфраструктура города, начато расследование военного преступления.
Российские военные сегодня под утро сбросили авиабомбу на жилые кварталы Константиновки в Донецкой области, ранив четверых мирных жителей, пострадали дома, инфраструктура, сообщили в Донецкой областной прокуратуре во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 11 марта, в 04:20, оккупанты сбросили на Константиновку "ФАБ-250" с модулем УМПК.
В зоне поражения вновь оказалась жилая застройка. В результате атаки телесные повреждения получили 52-летняя мать и ее 30-летний сын, 54-летняя горожанка, а также девушка 23 лет. На момент обстрела они находились в своих домах
У них диагностированы минно-взрывные травмы, резаные раны и перелом.
Повреждены многоквартирные дома, автомобиль, линия электросетей и газопровод.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, всего за сутки россияне 28 раз обстреляли населенные пункты Донетчины, россияне убили 1 жителя области - в Покровске, еще 3 человека в области за сутки получили ранения:
- Волновахский район. В Воскресенке Комарской громады повреждено 8 частных домов, многоэтажка и ангар.
- Покровский район. В Покровске 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 2 частных дома и многоэтажка; в Родинском 1 многоэтажка разрушена и 8 повреждено. В Белицком Добропольской громады повреждены 7 частных домов и админздание. В Гродовской громаде повреждены 4 дома в Малиновке и 3 в Новоэкономическом.
- Краматорский район. В Славянске повреждены 3 частных дома и хозяйственная постройка. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены 3 многоэтажки, 2 админздания, линия электропередач, газопровод и 2 автомобиля; в Новодмитровке повреждено админздание и хозяйственная постройка.